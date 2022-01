https://cz.sputniknews.com/20220126/necekany-zvrat-v-oblibenem-serialu-ktera-z-hlavnich-postav-ordinace-v-ruzove-zahrade-2-zemre-17359008.html

Nečekaný zvrat v oblíbeném seriálu: Která z hlavních postav Ordinace v růžové zahradě 2 zemře?

Oblíbený divácký seriál Ordinaci v růžové zahradě 2 čeká pořádný zvrat. Jeho tvůrci si pro diváky totiž připravili šok, jelikož se rozhodli, že po 17 letech... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Scenáristé oblíbeného seriálu, který je každý týden vysílán na Voyo, se rozhodli, že se v něm již dále nebude objevovat postava Čestmíra Mázla. Poté, co tomuto lékaři postupně zemřelo hned několik partnerek (dvě manželky - Marcela a Magda a snoubenka Gita), teď o život přijde i on sám.Zmiňme, že postava Čestmíra Mázla se v seriálu objevuje bez přestávky již od samého začátku. V Ordinaci tak Petr Rychlý hrál úctyhodných 17 let.Pokud by vás zajímalo, jak seriálová postava zemře, uvádí se, že se tak stane v Mexiku, kde je Mázl s Lékaři bez hranic. Samotná smrt ale v seriálu zobrazena nebude.Smutná událost se odehraje údajně v posledním díle této sezóny, tedy 27. ledna. Jarní sezóna seriálu pak začne následující čtvrtek 3. února.Pro diváky může být malou útěchou alespoň to, že se Mázl bude zjevovat alespoň ve snech své manželky.Ordinace v růžové zahraděOrdinace v růžové zahradě je český televizní seriál vysílaný od roku 2005 na TV Nova. Spadá do žánru mýdlových oper a řadí se k tzv. nekonečným seriálům. Zpočátku se děj soustředil na soukromou gynekologickou ordinaci ve fiktivním městě Kamenice.Začátkem roku 2008 získal seriál název Ordinace v růžové zahradě 2 a věnuje se celé kamenické nemocnici, zvláště však jejím oddělením chirurgie, gynekologie, pediatrie, záchranné služby, plastické chirurgie nebo i psychiatrie či interny.Dříve seriál pravidelně sledoval více než milion diváků, na začátku roku 2020, po změně způsobu natáčení, sledovanost klesla pod 900 tisíc.Připomeňme, že TV Nova na konci roku 2020 oznámila,že jarní sezóna 2021 bude poslední a konečnou řadou seriálu. Nakonec se ale rozhodlo, že seriál skončí pouzena televizních obrazovkách a následně budou další díly vysílányna videoportálu Voyo.Na samotném začátku seriálu jsme v něm mohli vídat Danielu Šinkorovou, Ladislava Potměšila, Petra Rychlého, Romana Zacha, Lindu Rybovou, Davida Prachaře, Veroniku Arichtevu či Ivanu Jirešovou. Postupem času přibývali noví hrdinové – Zlata Adamovská, Jan Šťastný, Dana Morávková, Jan Čenský, Martin Zounar, Dana Batulková, Andrea Kerestešová či Lukáš Hejlík.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

