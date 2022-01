https://cz.sputniknews.com/20220126/opravdu-hrozi-valka-mezi-ruskem-a-ukrajinou-general-pavel-ma-jednoznacne-stanovisko-17349094.html

Opravdu hrozí válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Generál Pavel má jednoznačné stanovisko

Opravdu hrozí válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Generál Pavel má jednoznačné stanovisko

Armádní generál a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel zhodnotil pravděpodobnost přímého vojenského střetu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

Zatímco v západních zemích se šíří spekulace a obavy ohledně brzké invaze ruských ozbrojených sil na ukrajinské území, český generál Petr Pavel si myslí, že k takovému scénáři nejspíš nedojde. Jedním z důvodů podle Pavla je to, že Moskva by musela zaplatit příliš vysokou cenu za vojenský vpád na Ukrajinu, a to jak z hlediska finančních následků, tak i z hlediska lidských ztrát. Ve svém rozhovoru pro iDNES.cz Pavel také poznamenal, že ukrajinská armády je nyní připravená k válečnému konfliktu mnohém lépe než v roce 2014.Reálnější hrozbou pro Ukrajinu je hybridní válka, uvádí Petr Pavel a dodává, že se Rusko může rozhodnout pro použití řady vojenských a nevojenských opatření jako třeba kybernetické útoky, dezinformační kampaně, podněcování vnitřních protestních akcí a další. Taková strategie by umožnila Rusku zbavit se přímé odpovědnosti a uvalit veškerou vinu za destabilizaci v zemi na vnitřní síly na Ukrajině anebo na zpravodajské služby západních států.Zapojení Česka do tlaku na RuskoPavel pozitivně hodnotí podporu Ukrajiny ze strany členů EU a Severoatlantické aliance, namístě by podle něj bylo i zavedení dalších protiruských sankcí v případě vypuknutí vojenského konfliktu, ke kterým by se měla připojit i česká vláda, dodává český generál.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

