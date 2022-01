https://cz.sputniknews.com/20220126/povinne-ockovani-na-slovensku-podle-vysledku-analyzy-je-to-mozne-uvedl-premier-17352383.html

Povinné očkování na Slovensku? Podle výsledků analýzy je to možné, uvedl premiér

26.01.2022

Bude se o něm uvažovat v případě, pokud se objeví nová varianta koronaviru, která bude mít za následek hospitalizaci pacientů. Na Slovensku v současné době stoupá vlna omikronu a čeká se, jak se to projeví v nemocnicích.Heger tvrdí, že povinné očkování proti covidu-19 je zákonným nástrojem státu s cílem ochrany veřejného zdraví.„V analýze se jasně uvádí, že vakcíny používané proti covidu-19 jsou bezpečné, zabraňují šíření nemoci, snižují riziko hospitalizace a riziko následného úmrtí. Benefity vakcinace jsou prokazatelné,“ konstatoval slovenský předseda vlády.Povinné očkování by se podle jeho názoru mohlo zavést čtyřmi způsoby. Buď by mohla být novelizována vyhláška Ministerstva zdravotnictví SR nebo vyhláška hygieniků. Třetím způsobem by mohla být novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví. A za čtvrté by mohl být přijat samostatný zákon o zavedení povinného očkování.Slovenský premiér také připomněl, že otázku povinného očkování začal řešit v době, kdy na Slovensku „řádil“ variant delta a nemocnice zaplňovali lidé ve věku nad 60 let. Slovensko zatím nemá dostatečný počet údajů o zaplňování nemocnic v souvislosti s variantou omikron. „Proto je důležité, abychom počkali na doznění této vlny,“ uvedl premiér. Dodal, že omikron se šíří rychle, ale je nižší riziko hospitalizace.Předseda slovenské vlády slíbil, že analýza o povinném očkování bude zveřejněna.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

