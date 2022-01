https://cz.sputniknews.com/20220126/rusko-presunuje-do-beloruska-nejnovejsi-stihacky-su-35-17347418.html

Rusko přesunuje do Běloruska nejnovější stíhačky Su-35

Rusko přesunuje do Běloruska nejnovější stíhačky Su-35

Rusko přesune na letiště v Bělorusku na cvičení moderní stíhačky Su-35S, oznámilo Ministerstvo obrany RF. 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T09:21+0100

2022-01-26T09:21+0100

2022-01-26T09:21+0100

svět

rusko

letadlo

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1189/35/11893541_0:24:3557:2025_1920x0_80_0_0_54446c82b9ecb00b1738d59192ed2db0.jpg

„Posádky víceúčelových stíhacích letounů Su-35S Východního vojenského okruhu zapojené do prověrky sil rychlé reakce Svazového státu pokračují v redislokaci na běloruská letiště. Při přeletu vykonávají posádky mezipřistání na letištích Centrálního a Západního vojenského okruhu pro přípravy na další let a pro odpočinek pilotů,“ oznámil vojenský rezort.Po příletu do Běloruska budou stíhačky uvedeny do bojové pohotovosti v rámci prověrky fungování jednotného systému protivzdušné obrany Svazového státu.Trasy letů stíhaček Su-35S byly vyznačeny s minimálním množstvím mezipřistání a také s ohledem na meteorologické podmínky po celé trase letu.Prověrka sil rychlé reakce Svazového státu bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě do 9. února budou redislokována vojska a bude vytvořena v nejkratším termínu skupina vojsk na území Běloruska a také zorganizována ochrana a obrana významných státních a vojenských objektů a vzdušné hranice, bude také ověřena pohotovost sil protivzdušné obrany.V druhé etapě – 10. až 20. února – bude probíhat společné cvičení Svazová odhodlanost 2022, v jehož rámci budou propracovány otázky zamezení a odražení vnější agrese a také odporu terorismu a ochrany zájmů Svazového státu.Praktická cvičení se budou konat na polygonech Domanovský, Gožský, Obuz-Lesnovský, Brestský a Osipovičský. Plánuje se využití letišť Baranoviči, Luniněc, Lida a Mačulišči.Počet vojenských příslušníků a jednotek techniky na cvičení, které podléhá platnosti Vídeňské úmluvy z roku 2011, nepřesahuje parametry, které musí být ohlášeny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220125/britsti-instruktori-zacali-pripravovat-ukrajince-k-pouziti-systemu-nlaw-17345371.html

rusko

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, letadlo, bělorusko