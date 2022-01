https://cz.sputniknews.com/20220126/sance-na-zmenu-mizi-jak-para-nad-hrncem-vlada-demoralizovala-lidi-vyhlasenim-valky-dezinformacim-17354589.html

„Šance na změnu mizí jak pára nad hrncem.“ Vláda demoralizovala lidi vyhlášením války dezinformacím

Portál CNN Prima NEWS dnes informoval, že vláda premiéra Petra Fialy (ODS) vyhlašuje válku covidovým dezinformacím a hoaxům. Zástupci resortů zdravotnictví a... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Připravovaná kampaň je podle tiskového mluvčího resortu vnitra Ondřeje Krátošky způsobem, jak zmírnit napětí ve společnosti v souvislosti s častým šířením dezinformací o nemoci covid-19.„Forma a termín těchto aktivit jsou zatím ve stádiu jednání, nicméně cílem by mělo být zvýšení schopnosti občanů bránit se proti tomuto typu dezinformací. Resort vnitra už v této souvislosti spolupracuje s ministerstvy zdravotnictví, obrany, zahraničí a Úřadem vlády,“ řekl redakci CNN Prima NEWS.Poté, co plán postupu proti dezinformacím bude konečně rozpracován, dojde na konkrétní akce. Kampaň by podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba měla být spuštěna v řádu týdnů a byla by zaměřena přímo na konkrétní šiřitele dezinformací.Reakce ze sítíNásledná reakce uživatelů vytváří dojem, že se daná zpráva stala doslova poslední kapkou k tomu, aby se lidé definitivně rozčarovali z vlády, kterou si dříve zvolili.„Nejhorší vláda všech dob,“ reagoval VlaGer.„To vážně věří tomu, že důsledky téhle války se neobrátí proti ní? Nová vládní garnitura občanům od počátku lže jako na běžícím pásu, její lži už přestávají na lidi zabírat, a tak nemá jisté, že její éra skončí až za 4 roky a jen pokojnou cestou ve volbách,“ poznamenal AquariusTC.„Měsíc po volbách máme pokusy i korespondenční volby, schvaluje se pandemický zákon, antivaxer je v očích ministerstva vnitra extrémista a korunuje to vyhláška o cenzuře, která už se ani nesnaží tvářit jinak. Lipavský vyhlašuje války, Farský má voliče na háku...Tohle je ta změna?“ ptal se další uživatel.„Tahle parta hic je jak blbý vtip. Šance na změnu mizí jak pára nad hrncem. Jen si říkám, že blbosti řeší asi vážně proto, že na skutečná řešení nemají ani koule, ani plán,“ tvrdí Ester.„Mám to chápat tak, že konečně došlápnete na mediálně epidemiologický konglomerát, který dvouletou manipulací a strašením přispěl k rozdělní společnosti násobně více než nějací antivax pitomečci? Ok, super,“ okomentoval situaci právník Ondřej Šimíček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

Zprávy

