Slovenskem otřásla smrt bývalého šéfa vojenské tajné služby. Někdo ho mohl oběsit

Slovenskem otřásla smrt bývalého šéfa vojenské tajné služby. Někdo ho mohl oběsit

V oblasti hradu Devín na Slovensku byl nalezen oběšený generálmajor Peter Bučka, který v 90. letech stál v čele Vojenského zpravodajství.

Tělo osmašedesátiletého Bučky našel v úterý kolem 16 hodině pejskař u jezera v areálu kamenolomu Slovenského vodohospodářského podniku při Devíně. Na místo dorazil i speciální prokurátor Daniel Lipšic, což by mohlo naznačovat, že nemuselo jít o sebevraždu.Přivolaný lékař se na místě činu zdržel více než šest hodin, uvedla Televize Joj. Vyšetřovatelé pracovali až do časných hodin dnešního rána.Smrt bývalého ředitele Vojenské zpravodajské služby Petra Bučky vyšetřuje Národní kriminální agentura (NAKA) jako podezření z úkladné vraždy. Uvedla to mluvčí policejního sboru Andrea Dobiášová. Byla nařízena soudní pitva.Prokuratura se k věci zatím nevyjádřila. Probíhající vyšetřování potvrdil i ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO). Ministr dále uvedl, že Bučku znal, ale více jak dvacet let nebyli v kontaktu.Před středečním jednáním vlády ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vyjádřil lítost nad smrtí generála. Naď upřesnil, že ve vojenském zpravodajství Bučka působil v 90. letech a po odchodu z jeho čela již v něm nezastával žádné funkce.Připomeňme, že Norbert Bödör je podezřelý z korupce a má být údajně kmotrem strany Směr-SD. Na přání Mariana Kočnera měl spolufinancovat sledování novinářů v kauze Kuciak.Není to první případ podezřelé smrti bývalého vysoce postaveného důstojníka slovenských bezpečnostních složek. Koncem prosince 2020 se ve své cele oběsil bývalý policejní prezident Milan Lučanský. V úterý byla provedena rekonstrukce jeho smrti, aby se přišlo na to, jakým způsobem utrpěl zranění oka 9. prosince a poranění z 29. prosince, na jehož následky následující den zemřel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

