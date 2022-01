https://cz.sputniknews.com/20220126/slovensko-je-v-ohrozeni-ruska-technika-muze-zasahnout-nase-uzemi-reaguje-heger-na-vyvoj-situace-17355604.html

Slovensko je v ohrožení, ruská technika může zasáhnout naše území, reaguje Heger na vývoj situace

Slovensko je v ohrožení, ruská technika může zasáhnout naše území, reaguje Heger na vývoj situace

Předseda vlády Slovenské republiky Eduard Heger uvedl, že současná krize na rusko-ukrajinské hranici může představovat hrozbu i pro Slovensko. Ve svém... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T15:48+0100

2022-01-26T15:48+0100

2022-01-26T15:48+0100

slovensko

ukrajina

rusko

vojenská technika

hrozby

eduard heger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/17355780_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_b3a8e02f1400e524e5acabc030b78548.jpg

Rostoucí napětí na hranici mezi Ruskem a Ukrajinou má bezprostřední vliv i na bezpečnost Slovenska, myslí si to premiér Eduard Heger. Podle slov politika je to způsobeno tím, že Ukrajina je sousedem Slovenska, a právě proto hrozba pro Kyjev znamená hrozbu i pro Bratislavu. Ve svém dnešním komentáři proneseným před středečním jednáním vlády Heger vyjádřil podporu ukrajinské vládě a promluvil o rizicích, které může přinést případný vojenský konflikt.Podle slov předsedy slovenské vlády přítomnost ruských vojsk a techniky u rusko-ukrajinské hranice má zásadní vliv na bezpečnostní situaci. Důvodem je to, že ruská vojenská technika je teoreticky schopná zasáhnout slovenské území.Kromě toho Heger ve svém vystoupení zdůraznil nutnost deeskalace napětí a návrat k jednacímu stolu, právě proto Slovensko i nadále podporuje dialog s ruskou stranou.Mezi dvěma ohniVe svém nedávném facebookovém příspěvku slovenský poslanec a místopředseda opozičního Směru-SD Ľuboš Blaha vyjádřil obavy kvůli rostoucímu napětí kolem situace na ukrajinských hranicích. Podle Blahy Američané „potřebují válku v Evropě, aby zničili konkurenci“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, vojenská technika, hrozby, eduard heger