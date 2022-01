https://cz.sputniknews.com/20220126/tady-ma-nekdo-smlouvu-s-dablem-blanarovicova-sokovala-luxusni-postavickou-lide-sili-17341014.html

„Tady má někdo smlouvu s ďáblem.“ Blanarovičová šokovala luxusní postavičkou. Lidé šílí

„Tady má někdo smlouvu s ďáblem.“ Blanarovičová šokovala luxusní postavičkou. Lidé šílí

Osmapadesátiletá herečka Yvetta Blanarovičová všem vytřela zrak, když se podělila o fotografii v plavkách. I přesto, že jde o pár let starý snímek, nic to... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Když se věk u žen přehoupne přes padesátku, spousta z nich zoufá, že už má to nejlepší za sebou. Záleží však na úhlu pohledu. Například Blanarovičová patří k těm lidem, kteří se nenechají věkem nijak ovlivňovat a stále se cítí mladě. A přináší to své ovoce – herečka totiž stále vypadá jako dvacítka!Mnozí podotýkali, že Blanarovičová vypadá opravdu skvostně, ale také poznamenávali, že to určitě není zadarmo a že je za tím vším spousta dřiny. Pro mnohé je ale motivací.Ženy dodávaly, že by v takovém věku chtěly mít také tak krásnou postavičku: „Doufám, že takovou postavu budu mít, až mi bude 53.“Lichotek však přicházelo stále víc a víc. Mnozí tak Yvettě vzkazovali, že jí to stále moc sluší.Věk se totiž na této dám vůbec nepodepisuje. „Kočando a nemělo tam být náhodou 35? To je tělo, obejmout pohladit, poboskat by chtělo,“ rozjel se jeden z pánů.Stále ji tak mají za frajerku. Podle většiny dokonce vypadá jako modelka.Yvetta BlanarovičováYvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

