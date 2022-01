Trest pro hnutí ANO? Nezvolení Havlíčka do vedení Sněmovny je kádrováním, zlobí se Schillerová

„Konečně jsme se dozvěděli, co je to ta nová politická kultura. Chápu to tak, že je to trest, že jsme si dovolili vystupovat při jednání důvěře vládě 23 hodin,“ vyčítá Schillerová svým politickým oponentům s tím, že se jedná o opakované porušení dohody o tom, že hnutí ANO má mít alespoň dva místopředsednické posty ve vedení Sněmovny vzhledem k velikosti svého poslaneckého klubu.