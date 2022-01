https://cz.sputniknews.com/20220126/ukrajina-kontrolovala-misto-odpalu-rakety-ktera-sestrelila-mh17-17349689.html

Ukrajina kontrolovala místo odpalu rakety, která sestřelila MH17

Ukrajina kontrolovala místo odpalu rakety, která sestřelila MH17

Rusko ví, že místo údajného odpálení rakety, která v roce 2014 sestřelila malajsijský Boeing MH17, se nachází na území kontrolovaném ozbrojenými silami... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T10:32+0100

2022-01-26T10:32+0100

2022-01-26T10:57+0100

svět

mh17

ukrajina

rusko

soud

havárie

nizozemí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/477/63/4776301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a72b2c30fac9999724d84b8f49b9c22d.jpg

ESLP ve Štrasburku začal ve středu projednávat stížnosti Nizozemska a Ukrajiny na Rusko v kauze sestřelení letu MH17 na Donbasu v roce 2014.Dodal, že z materiálů případu vyplývá, že „dělostřelecké ostřelování a letecké útoky prováděla Ukrajina neustále již před pádem letadla“.Let MH17Boeing, jenž letěl z Amsterdamu do Kuala Lumpuru na letu MH17,se zřítil 17. července roku 2014 u Doněcku. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zahynuli.Kyjev neprodleně z havárie obvinil domobrance, kteří ze své strany oponovali, že přece nemají prostředky k sestřelení letounu v takové výšce. Ukrajina odmítla poskytnutí údajů a dat ze svých radarů a Spojené státy také nepředaly žádné snímky ze svých satelitů, kde jepodle jejich slov zaznamenáno puštění rakety.Náměstek generálního prokurátora Ruska Nikolaj Vinničenko oznámil Sputniku, že Státní zastupitelství Ruska předalo do Nizozemska nejen data z ruských radarů, ale navíc i dokumentaci prokazující, že raketový systém protivzdušné obrany Buk, jímž byl sestřelen Boeing, patřil Ukrajině a dokonce raketa byla puštěna z území kontrolovaného Kyjevem, vyšetřovatelé ovšem tyto informace ignorovali. Obžaloba přitom hned první den soudního jednání doručení dokumentů potvrdila a prohlásila, že se s dokumenty obeznamuje.Vyšetřování prováděla Společná vyšetřovací skupina (JIT) vedená nizozemským státním zastupitelstvím za nepřítomnosti Ruska. Vyšetřovatelé tvrdí, že Boeing byl sestřelen z území kontrolovaného domobranci, prostřednictvím protiletadlového raketového systému Buk 53, jenž údajně patří protiletadlové raketové brigádě ozbrojených sil z Kursku.JIT zároveň odmítl svědectví dvou svědků, kteří viděli puštění rakety u obce Amvrosjevka u Doněcka, kde byly umístěny ozbrojené síly Ukrajiny.Názor státního zastupitelství se přitom zakládá na výpovědích výhradně anonymních svědků. Obhajoba obžalovaného ve věci občana Ruska Pulatova se domnívá, že to komplikuje posouzení spolehlivosti argumentů, ovšem nizozemská generální prokuratura trvá na tom, že anonymita je v bezpečnostních záležitostech nezbytná.Ministerstvo zahraničí Ruska prohlásilo, že obvinění z účasti Ruska na havárii malajského Boeingu nejsou podložená fakty a vyšetření je zaujaté a jednostranné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

nizozemí

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mh17, ukrajina, rusko, soud, havárie, nizozemí