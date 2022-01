https://cz.sputniknews.com/20220126/usa-se-dostaly-do-dluhu-ktery-je-nesplatitelny-v-normalnich-horizontech-cim-to-hrozi-nazor-17347873.html

USA se dostaly do dluhu, který je nesplatitelný v normálních horizontech. Čím to hrozí? Názor

Na tiskovce k jednání Rady pro hospodářskou soutěž stran způsobů, jak snížit ceny, si prezident Biden ulevil na adresu novináře z Fox News. Mikrofon ještě... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Problém s vypnutým mikrofonem měli už i jiní US lídři. Ronald Reagan oznámil „bombardování SSSR za 10 minut“, George Bush ml., před projevem do kampaně v Illinois, nevěda že je zachycen mikrofonem, v soukromém rozhovoru s Dickem Cheneyem, nadal novináři z New York Tymes do největšího prvoligového k*k*ta. Teď se podobný „trapas“ stal Joe Bidenovi, úřadujícímu prezidentu Spojených států amerických. Ten na tiskovce Bílého domu (19. ledna 2022), aniž by si přál být odposlechnut – což se ale stalo – označil reportéra Sky News Petra Doocyho slovy „stupid son of a bitch”, což do čj. překládáme zhruba jako „hloupý zk*rv*s*n“. Bidena vytočilo to, že byl tázán, zda inflace znamená politickou odpovědnost… Načež Biden utrousil ironickou odpověď, že inflace může být více a připojil onu urážku. Nemění to ale nic na faktu, že inflace v USA roste a dolar to nemá ve světě už tak jisté, jako například po obou světových válkách, jimiž si ve 20. století muselo lidstvo projít. Zeptali jsme se politologa Daniela Solise, co o tom soudí.Inflace je v USA nejvyšší za posledních 40 let (cca 6,8 %). Ve Státech rostou ceny, podle New York Times Biden ztrácí politickou podporu. Jakákoli US krize ohrožuje ekonomickou stabilitu jiných zemí. Doplatily teď USA na to, že si přinejmenším od poslední světové války tiskly dolary, jak chtěly? Pamětníci si možná vzpomenou na krizi z počátku 70. let. Češi znají písničku „Ne, pětku né“ (No Milk Today) – originál reaguje na to, že kvůli krizi žáci nedostávali příděl mléka ve školách…Daniel Solis: Já to vidím tak, že s rozvojem technologií tu máme jaký si jízdní řád, podle kterého se realizuje (bude realizovat) postupné zavedení digitální měny jednotlivými centrálními bankami; princip má být obdobný tomu, na němž stojí kryptoměny.Digitální měna je zcela sledovatelná, každá transakce je dokonale pod kontrolou, zůstane zaknihovaná na věky věků. Je to ideál všech finančních úřadů, jelikož tím pádem padá jakákoli stínová ekonomika a všechny („neschválené“) podvody. Teoreticky nepůjde uplatňovat žádné zlodějiny či úplatky, černé fondy apod. Každý „peníz“ (jednotka měny) bude mít svůj rodokmen. Bude průhledné, kdo ji vlastnil dříve, kdo teď, jak se v systému pohybuje. Rothschildové se kdysi vyjádřili tak, že pokud jim bude umožněno kontrolovat měnu, bude jedno, jaké jsou zákony.Centrální banky jsou dnes podřízeny The Bank for International Settlements (BIS). Ta má vlastní osobitý status nadnárodní instituce, sídlí v Basileji. Tato banka podléhá soukromé kontrole. Centrální banky národních států jsou provázány s BIS a plní zadání z ústředí. Jakmile se zavedou digitální měny, bude to znamenat totální kontrolu nad celým světem. Uvidíme, zda bude mít nyní někdo chuť na krizi reagovat písničkou…Spojené státy nebyly po druhé světové válce poničeny, na území Států se neválčilo, byla tam nulová nezaměstnanost, fabriky jely na plné obrátky. Amerika si mohla dovolit úvěrovat celý svět a díky tomu si umožnila tisknout tolik dolarů, kolik bylo třeba. Tyto peníze po čase přestaly být kryty prací či zlatem, ale svět stále věřil dolaru. Chápu to tak, že BIS je symbolem odnárodněného světa, kde finanční systém bude zcela odtrhnut od „národních států“? Navíc v soukromých rukou? Chystá se svět opustit dolar a přejít a kryptoměny? Proto má Biden „problém“?Co provádí celosvětově BIS, to minimálně v USA provádí FED, jak známo i FED je v rukou soukromých. Otázkou je, v jakém poměru jsou vůči sobě ony soukromé kruhy, které skrze peníze de facto řídí všechno, co se ve společnosti odehrává. Lze ale říci, že tisk dolaru byl do této chvíle kontrolován soukromými kruhy. Jakýkoli úvěr vládě USA byl výhodný pro FED: z každého dolaru v oběhu FED dostával 2 % p. a. úroku. USA těží stále z toho, že dolar je rezervní měnou jiných států a že tu jsou tzv. petrodolary. Pokud by se dolar otřásal zásadně, posledně jmenované skutečnosti se mohou změnit, rovněž díky nástupu digitálních měny. To by bylo nebezpečné pro tradičně chápanou a pojatou politiku, jejíž dominantou jsou stále USA. Ty navíc mentálně nechtějí opustit koncept unipolárního světa, jemuž mají neochvějně vévodit. (Kapitálové trhy bedlivě sledují úrokovou sazbu vyhlašovanou FEDem.)K vaší otázce nestability dolaru…Zopakuji: jde o to, zda se USA nevymstilo, že si tiskly peníze dle potřeby, aniž by se na cokoli ohlížely?Ano. Nejsou-li peníze podloženy ničím, to je jedna věc. Druhá věc je hamižnost. To potom znemožňuje jakékoli smysluplné korekce. Problém USA je ten, že se dostaly do takového dluhu, který se stal nesplatitelný v žádných normálních horizontech. Americká ekonomika svým výkonem takový dluh už prostě nemůže nijak umořit. Do toho jsou na dolaru závislí prakticky všichni ostatní, je tu ona setrvačnost od doby druhé světové války. Tato situace je skutečně prekérní. Situace by potřebovala nějaký reset, ale při světové globální provázanosti by to mohlo mít fatální důsledky pro všechny. Můžeme to říci eufemismem, že si situace žádá „měnovou reformu“.Na spadnutí je příchod nového finančního systému. Prim budou hrát digitální měny na bázi kryptoměn. Jak moc tohle vyřadí USA v tom tradičním slova smyslu, to je otázka. Není známo, v jakém poměru jsou vůči sobě navzájem skryté soukromé kruhy napojené na centrální banky, potažmo centrální banku (BIS), které jsou ve skutečnosti těmi, kdo tahá za nitky. Je také otázka, kde stojí Rusko se svými mocenskými kruhy. Mohu říci, že současné geopolitické napětí náhoda není. Je to odraz výše uvedených skutečností. Západ by asi těžko skousl, kdyby se takové Rusko díky „měnové reformě“ stalo z hlediska Západu méně zranitelným.Pokud ale dojde k digitalizaci měny, odhlédněme nyní od problémů, které má teď papírový dolar, přináší to nějaký nový potenciál nebezpečí?Určitě. Představte si, že se zavede princip, že digitální peníz bude mít dobu splatnosti, poté – nečinně držené peníze – přestanou platit. Člověk bude nucen neustále utrácet a nebude mít šanci spořit. To teprve bude svět, pane redaktore… Než se ale věnovat dystopickým úvahám, přejme si, aby se svět neutopil ve válce.

