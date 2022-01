V Radě federace Ruska vyzvali k pomoci DLR a LLR dodávkami zbraní

https://cz.sputniknews.com/20220126/v-rade-federace-ruska-vyzvali-k-pomoci-dlr-a-llr-dodavkami-zbrani-17352929.html

Rusko by mělo podpořit Doněckou a Luhanskou lidovou republiku tím, že tam pošle určité druhy zbraní. K tomu vyzval první místopředseda Rady federace a výkonný... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle něj je to nutné pro zvýšení obranyschopnosti LLR a DLR a odstrašení od vojenské agrese, kterou Kyjev zjevně připravuje.Zdůraznil, že Jednotné Rusko s velkým znepokojením vnímá „pumpování“ Ukrajiny západními smrtícími zbraněmi.Ruská Rada federace odpověděla na otázku o vojenské pomoci DonbasuPrvní zástupce šéfa mezinárodního výboru Rady federace, generál FSB Vladimir Džabarov věří, že vojenskou pomoc Donbasu lze poskytnout z hlediska dodávek obranných zbraní.Zdůraznil, že se již delší dobu mluví o tom, že Kyjev připravuje vojenskou provokaci na jihovýchodě země. Na Donbasu přitom žije více než 700 000 ruských občanů a „nemůžeme je opustit“.Poslanec zdůraznil, že západní země dodávají zbraně do Kyjeva a obyvatelé Donbasu by měli být schopni „chránit své domovy, své rodiny, své děti“.Na otázku korespondenta agentury, jaká by mohla být reakce Západu a Kyjeva na takové akce Ruska, Džabarov poznamenal: „To jim umožní pochopit, že Rusko neopouští své vlastní.“Lavrov reagoval na Turčakovu iniciativu dodávat zbraně do DLR a LLRPostoj Ruska je jednoznačný – je nutné důsledně dodržovat minské dohody, které Ukrajina sabotuje, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v komentáři k iniciativě prvního místopředsedy Rady federace Andreje Turčaka o dodávkách zbraní do LLR a DLR.„Vycházím z toho, že tato povinnost leží na Západě a ten musí zajistit, aby Kyjev plnil minské dohody, pak všechny otázky zmizí,“ dodal Lavrov.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněZápad v posledních měsících neustále obviňuje Rusko, že údajně připravuje invazi na Ukrajinu. Kreml odpověděl, že žádné agresivní plány nechystá a nikoho neohrožuje a pohyb vojsk přes ruské území by neměl nikoho znepokojovat.Zároveň Kyjev sám soustředil významné síly v Donbasu. DLR uvedla, že pozoruje přítomnost asi 120 000 ukrajinských vojáků poblíž linie dotyku, přičemž tam neustále doráží vojenská technika.Napětí v regionu přiživují Spojené státy a další země NATO, které Ukrajině dodávají zbraně a vojenské instruktory, také zvýšily počet cvičení v Černém moři. Moskva se domnívá, že Západ se snaží vytvořit skupinu vojáků poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

