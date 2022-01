https://cz.sputniknews.com/20220126/vedci-vysvetlili-jak-na-zemi-vznikly-oceany-17340776.html

Vědci vysvětlili, jak na Zemi vznikly oceány

Vědci vysvětlili, jak na Zemi vznikly oceány

Čínští a ruští vědci dospěli k předpokladu, že minerál, hydratovaný křemičitan hořečnatý, teoreticky mohl existovat za podmínek vysokého tlaku na rané Zemi. Po... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T06:11+0100

2022-01-26T06:11+0100

2022-01-26T06:11+0100

věda a technologie

oceán

vědci

voda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/13212275_0:135:2561:1575_1920x0_80_0_0_5ab94dd45e67e737c61a710051d8c065.jpg

Výsledky studie jsou publikovány v časopise Physical Review Letters.Původ vody na Zemi je dlouhodobou vědeckou záhadou. Za její zdroj vědci obvykle považují minerály obsahující vodu, které se dnes nacházejí v nitru Země. Je však dost pravděpodobné, že v raných fázích geologické historie Země, kdy ještě probíhalo dělení její hmoty na jádro a plášť, byly teploty a tlaky v jejím nitru mnohem vyšší.Čínští vědci pod vedením Xiao Donga z Nankaiské univerzity a Arťoma Oganova ze Skoltechu (Skolkovského institutu vědy a technologií) předpověděli pomocí počítačové simulace existenci na rané Zemi sloučeniny Mg2SiO5H2, která je stabilní při vysokých tlacích a teplotách. Teoreticky by takový minerál, hydratovaný křemičitan hořečnatý, mohl podle odhadů autorů obsahovat asi 11 hmotnostních procent vody.Objevení se vody na Zemi v důsledku rozkladu vodních minerálů, které původně existovaly v jejích útrobách, je jednou z hypotéz o původu oceánů, alternativou ke „kometové“ hypotéze, podle níž byla voda dodána na naši planetu v důsledku kometárního bombardování. Poměr deuteria k vodíku v oceánech je však jiný než v kometách. Navíc byl povrch Země během období bombardování kometami tak horký, že jakákoli kapalná voda přicházející zvenčí by se okamžitě vypařila.V poslední době stále více důkazů svědčí o tom, že velké objemy vody mohly obsahovat ve své krystalové struktuře primární minerály Země. Problém je pouze určit, o jaké minerály šlo.Hluboko v nitru planety dosahuje tlak stovek gigapascalů, což je milionkrát více než atmosférický tlak, a tisíce stupňů Kelvina. Vytvořit takové podmínky v laboratoři je velmi složité. Vědci k tomu používají metodu digitálního modelování. Autoři studie vyvinuli algoritmus, který na základě sady atomárních a molekulárních složek umožňuje předpovídat stabilní krystalové struktury.Zahrnutím čtyř prvků – hořčíku, křemíku, kyslíku a vodíku – do algoritmu pro výpočet krystalové struktury získali vědci minerál Mg2SiO5H2, který existuje pouze při tlacích nad 260 gigapascalů a při nižších tlacích se rozkládá za uvolňování vody.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220125/den-o-delce-pul-roku-a-tornada-velikosti-kontinentu-co-dal-hrozi-kdyby-se-zeme-prestala-otacet-17326066.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oceán, vědci, voda