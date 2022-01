https://cz.sputniknews.com/20220126/velvyslanectvi-ruska-usa-dodavane-zbrane-ukrajine-skonci-v-rukou-bojovniku-17346572.html

Velvyslanectví Ruska: USA dodávané zbraně Ukrajině skončí v rukou bojovníků

Velvyslanectví Ruska: USA dodávané zbraně Ukrajině skončí v rukou bojovníků

Zbraně, které Spojené státy americké posílají na Ukrajinu, skončí u bojovníků a teroristů, oznámilo Velvyslanectví Ruské federace ve Washingtonu. 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T13:29+0100

2022-01-26T13:29+0100

2022-01-26T13:29+0100

svět

ukrajina

rusko

usa

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15220492_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_483e32edd93db9b9971dfc6971cea7a0.jpg

Velvyslanectví také poznamenalo, že spolu s politickou a materiální podporou Washingtonu „neonacisté ve skutečnosti dostávají carte blanche (pozn. volnou ruku) za provokace a silové akce na Donbasu“.Jen v posledních dnech poslaly Spojené státy americké letecky na Ukrajinu tři dodávky zbraní. Dříve bylo dodáno 80 tun vojenského materiálu, včetně 300 protitankových střel Javelin.Stálá ruská mise při OSN uvedla, že Ukrajina je „zaplavená“ zbraněmi ze Spojených států a NATO a také „nespočtem“ poradců ze západních zemí.V posledních měsících západní média stále častěji informují o přípravách Moskvy na „invazi“ na Ukrajinu. Rusko opakovaně odmítá nařčení Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nehodlá na nikoho útočit. Kreml věří, že tato tvrzení jsou využívána jako záminka k rozmístění co největšího množství vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Členové aliance již potvrdili záměr posílit svou přítomnost ve východní Evropě, ačkoliv Moskva v návrhu dokumentu o bezpečnostních zárukách trvá na tom, aby k tomu nedocházelo.Situace je pod kontrolouUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uveřejnil další video projev k Ukrajincům, ve kterém vyzval občany, aby „důvěřovali Ukrajině“, a také prohlásil, že situace na východě země je pod kontrolou.„Věřte Ukrajině a vězte to hlavní, na konci tohoto dne vše, co je opravdu potřeba a užitečné vědět, zní krátce a jednoduše: za poslední den je situace na východní Ukrajině pod kontrolou. Ano, dochází k ostřelování, k porušování příměří. A vojska u našich hranic nezmizela. Ale nejdůležitější je, že máme nulu zraněných a nulu mrtvých,“ uvedl v prohlášení na sociálních sítích.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že EU a většina zemí neplánují evakuaci svých diplomatů a odjezd zaměstnanců diplomatických misí některých zemí – to jsou „nuance složité diplomatické hry“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220125/britsti-instruktori-zacali-pripravovat-ukrajince-k-pouziti-systemu-nlaw-17345371.html

https://cz.sputniknews.com/20220125/zelenskyj-prohlasil-ze-situace-na-vychodni-ukrajine-je-pod-kontrolou-17344779.html

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, usa, volodymyr zelenskyj