Vrací se Monika Bagárová a Makhmud Muradov zase k sobě? Dle zdrojů spolu strávili víkend

Česká zpěvačka Monika Bagárová na první svátek vánoční oznámila, že s otcem své dcery Rumii, Makhmudem Muradovem, již netvoří pár. Od té chvíle uplynulo již... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Monika Bagárová neměla konec roku 2021 zrovna nejšťastnější a nejsnadnější. Musela totiž všem přiznat, že ji potkal rozchod. „Někdy vám v životě nevyjdou věci tak, jak byste si přáli, i přesto, že jste bojovali do poslední chvíle. Myslím, že je fér vám říct, že už nejsme rodina,“ oznámila tehdy na Instagramu.Přiznání vzbudilo velkou vlnu emocí na sociálních sítích a lidé vinili z konce vztahu právě Macha. Podle mnohých totiž MMA zápasník místo toho, aby bylo doma sdcerou Ruminkou, trávil až moc času ve svém rodném Uzbekistánu nebo jinde v zahraničí.Monika se ho ale tehdy zastávala. Uváděla, že média jejich vzájemné vztahy jen dramatizují.Rovněž několikrát zdůrazňovala, že Machovi nikdy nepřestane být vděčná za to, že s ní zplodil jejich dcerku.Nyní se však objevily spekulace o tom, že by Monika a Mach mohli být zase spolu.Nemělo by se přitom jednat o případ, kdy se dvojice potkala jen proto, aby vyřešila nějaké „provozní záležitosti“. Dosud jejich setkání totiž probíhala tak, že se v domě poblíž Prahy víceméně střídali a vypadalo to tak, jako by se v něm vůbec nechtěli potkat. To už je ale nyní asi minulost.Otázkou zůstává, zda se k sobě rodiče malé Ruminky postupně vrací, anebo se právě kvůli ní snaží jen dobře vycházet a trávit společně co nejvíce času. Ani jeden z páru se zatím k těmto spekulacím nevyjádřil. Vše ale ukáže až čas.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své rodné zemi měl totiž rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov professional league, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

