https://cz.sputniknews.com/20220127/babis-nenechal-na-fialovi-a-jeho-vlade-nit-suchou-kdyby-pry-byl-ve-vlade-udelal-by-vse-jinak-17367037.html

Babiš nenechal na Fialovi a jeho vládě nit suchou. Kdyby prý byl ve vládě, udělal by vše jinak

Babiš nenechal na Fialovi a jeho vládě nit suchou. Kdyby prý byl ve vládě, udělal by vše jinak

Bývalý premiér Andrej Babiš hledá chyby na nové vládě Petra Fialy a uchyluje se k další kritice. Tentokrát se do nového šéfa kabinetu pustil proto, že prý... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-27T13:31+0100

2022-01-27T13:31+0100

2022-01-27T13:31+0100

česko

andrej babiš

kritika

vláda

petr fiala

karel havlíček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/16154714_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_88722e191ec8d8f2b3327b9f59aca663.jpg

Kritika od Babiše na adresu Fialy a jeho vlády přišla na tiskové konferenci po jednání stínové vlády, které se konalo ve čtvrtek.Nezapomněl přitom zdůraznit, že jeho kabinet do rozpočtu přinesl desítky miliard a vyzdvihl izavedení elektronické evidence tržeb. Babišova kritika se navíc dál týkala i pomoci lidem postihnutým energetickou krizí.Zároveň naznačil, že pokud by byl u moci on, tak by lidem prominul 21% DPH na energie.Dalším problémem je podle Babiše inflace, kterou nová vláda zatím nezačala řešit.Řeč přišla také na finanční situaci ČR, kdy Babiš prohlásil, že země má „pořád skvělé finance“. Nechápe tedy tvrzení nové vlády o tom, že stát nemá peníze.Výtky měl také vůči novým ministrům, kteří podle jeho názoru nerozumí kompenzačním programům.Dále Babiš vyčetl vládě, že se vydala cestou rozpočtového provizoria. Řešení by viděl v tom, že by si Fialův kabinet upravil původní rozpočet pozměňovacími návrhy.Babiš však nebyl jediný, kdo šel se svým názorem na veřejnost. Ozval se i exministr průmyslu a obchodu, a také dopravy, Karel Havlíček. Ten nyní zastává post stínového ministra prvně zmíněného resortu. On sám si přitom myslí, že nový kabinet „hodil podnikatele přes palubu“. Proč?I když by vláda přišla s novými programy, tak se jich podnikatelé dočkají nejdříve v půlce března.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220127/cesko-pokorilo-dalsi-rekord-v-nakaze-koronavirem-pribylo-59-630-nakazenych-17363209.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, kritika, vláda, petr fiala, karel havlíček