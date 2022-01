Bartoš prozradil důvod, proč kdysi inicioval svůj vstup do politiky

https://cz.sputniknews.com/20220127/bartos-prozradil-duvod-proc-kdysi-inicioval-svuj-vstup-do-politiky--17376800.html

Šéf Pirátů se přitom přiznává, že právě tahle nesmiřitelnost s politickou činnosti jak Kalouska, tak i lidí podobného smyšlení, přiměla Bartoše zahájit svou politickou kariéru.Celkově si Bartoš myslí, že i kdyby sám někam kandidoval, počítat s podporou Kalouska by raději neměl. „Asi by pro mě taky ruku nezvedl, nebo možná jo?“Dodává také, že hlasovat pro zvolení Kalouska místopředsedou správní rady VZP nebylo pro něj možné také ze strategických důvodů.Ivan Bartoš na otázku, jestli se neobává toho, že by byli Piráti ve vládě tímto způsobem v menšině při každém hlasování, odpověděl, že nominace Miroslava Kalouska není v souladu s koaliční smlouvou případem, kde by byla vyžadována absolutní koaliční shoda. Sám Bartoš také v nějakém smyslu považuje kauzu kolem jmenování Miroslava Kalouska za symbolickou a nepředstavující zásadní téma pro veřejný zájem.Celkově si tak Bartoš myslí, že se v rámci koalice daří shody nacházet.Zmiňme, že správní rada VZP se obmění vždy po sněmovních volbách, dvacet členů volí poslanci a deset jmenuje vláda. Funkční období členů rady je stejně jako u poslanců čtyřleté. Jednání správní rady probíhá 11krát ročně, dozorčí rada se schází šestkrát až sedmkrát ročně.Členové správní rady pobírají měsíčně 22 tisíc korun, z toho 10 tisíc paušálně a 12 tisíc za účast na jednáních. Místopředsedové mají paušál 12 500 korun a 15 tisíc za účast, tedy celkem 27 500 korun. Předseda pobírá 35 tisíc korun, 15 tisíc je paušál, 20 tisíc za účast.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

