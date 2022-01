https://cz.sputniknews.com/20220127/cesko-pokorilo-dalsi-rekord-v-nakaze-koronavirem-pribylo-59-630-nakazenych-17363209.html

Česko pokořilo další rekord v nákaze koronavirem: Přibylo 59 630 nakažených

Středeční testy na covid-19 v Česku prokázaly 59 630 nových případů nákazy koronavirem, a také přibylo 4945 lidí, kteří prodělali reinfekci. Oproti včerejšímu... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Česká republika pokořila další smutný rekord. Tentokrát za středu přibylo 54 685 nově nakažených a dalších 4945 infikovaných, kteří se opakovaně nakazili. Údaje přitom jen o den dříve hlásily 39 614 nakažených a 2452 reinfekcí. Oproti předchozí středě se navíc tento počet zhruba zdvojnásobil.Za středeční den bylo provedeno 134 884 PCR testů (celkem již 18 198 437) a 18 006 antigenních testů (celkem již 31 338 303).Ve středu mírně vzrostl (o 12 %) také počet hospitalizovaných, který v minulých týdnech v mezitýdenním srovnání klesal. Pokud jde tedy o aktuální situaci v českých nemocnicích, momentálně v nich leží 1879 nakažených. Minulý týden to bylo 1685 nemocných. Aktuálně je v těžkém stavu 201 lidí.Dodejme, že z nemoci se od začátku pandemie vyléčilo již 2 557 250 lidí, zatímco 37 114 osob bohužel koronaviru podlehlo. Dobrou zprávou ale je, že počty úmrtí, stejně jako počty vážně nemocných s covidem-19, v poslední době klesají. Celkově bylo za celou dobu epidemie v Česku (1. březen 2020) evidováno přes 2,83 milionu případů nákazy.Za zmínku stojí i očkování, které někteří odborníci považují za jedinou cestu, jak z pandemie ven. Za včerejší den se nechalo naočkovat 37 720 osob. Očkování by mělo zabránit vážnému průběhu nemoci. Kompletní očkování má v ČR přes 6,76 milionu lidí, a více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Z údajů vyplývá, že se částečně plní scénář, který předpověděl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ten totiž v neděli v České televizi prohlásil, že epidemie koronaviru bude v tomto týdnu vrcholit. Uváděl, že na začátku týdne by se počet nových nákaz mohl dostat až na 50 000 denně a ve středu by pak vyšplhal 80 000. Čísla sice nejsou až tak vysoká, jak predikoval, i přes to jde ale o rekordní nárůst. Za tento vývoj může především nakažlivější varianta koronaviru omikron, která se v ČR šíří.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

