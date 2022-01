https://cz.sputniknews.com/20220127/forbes-ohodnotil-sance-ukrajiny-na-uspech-v-namorni-bitve-s-ruskem-17362285.html

Forbes ohodnotil šance Ukrajiny na úspěch v námořní bitvě s Ruskem

Forbes ohodnotil šance Ukrajiny na úspěch v námořní bitvě s Ruskem

Šance námořních sil Ukrajiny čelit Rusku v případě ozbrojeného konfliktu jsou extrémně nízké. Tento názor vyjádřil publicista David Axe v článku pro časopis... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru je ukrajinská vyloďovací flotila příliš malá na to, aby čelila silnějšímu ruskému námořnictvu. Novinář je přesvědčen, že pro úspěšný výsledek operace potřebuje Ukrajina nutně zajistit splnění tří podmínek.Ukrajinské námořnictvo musí odolat těžkému bombardování a nekapitulovat. Ukrajinská armáda navíc musí zorganizovat protiútok, aby obešla útočící z bočního křídla.Axe zároveň připustil scénář, kdy by se ukrajinská flotila „potopila hodinu až dvě po zahájení operace“. O pravděpodobnosti takového výsledku svědčí značná převaha Ruska na moři i ve vzduchu, domnívá se autor článku.Poslanec Nejvyšší rady Oleh Vološin koncem prosince poukázal na mnohonásobnou převahu ruského letectva nad ukrajinskou armádou. Podle něj by s takovou úrovní high-tech vybavení mohly ozbrojené síly RF zničit ukrajinskou armádu během několika minut.Rusko přitom opakovaně vyvrací výroky ukrajinských a západních politiků o údajně chystané „invazi“ na Ukrajinu. Moskva zdůraznila, že nic takového neplánuje a veškerá opatření spojená s bojovým výcvikem vojsk jsou prováděna na ruském území. Jak zdůraznil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nikdy neohrožovalo ukrajinský národ.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

