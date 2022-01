https://cz.sputniknews.com/20220127/hlavnim-duvodem-umrti-v-cr-jiz-neni-covid-19-koronavirus-vice-zabiji-muze-17365876.html

Hlavním důvodem úmrtí v ČR již není covid-19. Koronavirus více zabíjí muže

Hlavním důvodem úmrtí v ČR již není covid-19. Koronavirus více zabíjí muže

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil statistiky, podle kterých loni během prvního pololetí v Česku zemřelo 76 700 osob, což je téměř o 20 tisíc více než o... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová uvedla, že celkem 23 procent mrtvých zemřelo v přímém důsledku onemocnění covid-19.V porovnání se stejným obdobím roku 2022 počet zemřelých s koronavirem stoupl o 6 900, což je 67 %.Covid-19 byl nejčastější příčinou úmrtí v období od října 2020 do dubna 2021. Až poté se na čelo statistik vrátila chronická ischemická choroba srdeční.Podle ČSÚ je nejvíce obětí covidu-19 ve vyšších věkových kategorií.Nejčastější příčinou úmrtí byl covid-19 ve všech českých krajích, v Karlovarském byl podíl 38 procent, ve Zlínském a Moravskoslezském zase 18 %.Od začátku epidemie je evidováno 37 114 úmrtí s covidem-19.Rekordní počet nakažených covidem-19Středeční testy na covid-19 v Česku prokázaly 59 630 nových případů nákazy koronavirem, a také přibylo 4945 lidí, kteří prodělali reinfekci. Oproti včerejšímu dni je to opět skokový nárůst. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 1879 lidí s koronavirem. Hovoří o tom údaje zveřejněné na webu ministerstva zdravotnictví.Česká republika pokořila další smutný rekord. Tentokrát za středu přibylo 54 685 nově nakažených a dalších 4945 infikovaných, kteří se opakovaně nakazili. Údaje přitom jen o den dříve hlásily 39 614 nakažených a 2452 reinfekcí. Oproti předchozí středě se navíc tento počet zhruba zdvojnásobil.Za středeční den bylo provedeno 134 884 PCR testů (celkem již 18 198 437) a 18 006 antigenních testů (celkem již 31 338 303).Ve středu mírně vzrostl (o 12 %) také počet hospitalizovaných, který v minulých týdnech v mezitýdenním srovnání klesal. Pokud jde tedy o aktuální situaci v českých nemocnicích, momentálně v nich leží 1879 nakažených. Minulý týden to bylo 1685 nemocných. Aktuálně je v těžkém stavu 201 lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

