https://cz.sputniknews.com/20220127/jsem-vdecny-ze-jsem-v-pravy-okamzik-facku-od-rodicu-dostal-jurecka-promluvil-o-domacim-nasili-17366764.html

„Jsem vděčný, že jsem v pravý okamžik facku od rodičů dostal.“ Jurečka promluvil o domácím násilí

„Jsem vděčný, že jsem v pravý okamžik facku od rodičů dostal.“ Jurečka promluvil o domácím násilí

Měl by se zákaz fyzického trestání dětí dostat do trestního zákoníku? V rozhovoru pro portál Aktuálně.cz ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-27T12:31+0100

2022-01-27T12:31+0100

2022-01-27T12:31+0100

česko

děti

násilí

facka

marian jurečka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1185/21/11852122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0f98875d072b13200a287c79f1393e37.jpg

Ministr tvrdí, že v oblasti domácího násilí existuje v Česku propracovaný systém a nechce po vzoru jiných států zákonem výslovně zakázat fyzické trestání dětí.„Není na místě hledat definici, která by znamenala, že rodič nemůže dát svému dítěti ve výjimečné situaci pohlavek. Od toho bychom ale určitě měli odlišit násilí rodičů na dětech. Tady by se měl klást důraz na prevenci, aby se takovým situacím předcházelo,“ poznamenal Jurečka s tím, ž nemá ambici o zařazení fyzického trestání dětí do trestního zákoníku.Navíc na základě svých rodičovských zkušeností poznamenal, že v určitých situacích pohlavek dítěti může vymezit hranicePřiznal dále, že jako rodič se ve výjimečné situaci také dostal do momentu, „kdy napomínáte podruhé, potřetí a nemá to žádný účinek, tak prostě přistoupíte k lepnutí na zadek“.Téma domácího násilí a uplatňování fyzických trestů vůči dětem ministr považuje za velmi důležité a je rád, že se o tom nyní aktivně diskutuje, podotkl ale, že zákonodárce má vážit, do jaké míry detailu v zákonech jde.Podle výzkumu Ligy otevřených mužů (LOM) a výzkumné agentury Nielsen Atmosphere z roku 2018 téměř dvě třetiny českých rodičů při výchově dětí používají fyzické tresty. Polovina z nich nejčastěji přistupuje k plácnutí na zadek či přes ruce, pětina dá pohlavek či facku. Přes dvě pětiny Čechů (43 procent) ale facku či plácnutí za fyzický trest nepovažuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

děti, násilí, facka, marian jurečka