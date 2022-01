https://cz.sputniknews.com/20220127/jste-milovniky-vajec-zkuste-ta-michana-na-novy-zpusob-ktery-je-velmi-oblibeny-v-bulharsku-17359493.html

Jste milovníky vajec? Zkuste ta míchaná na nový způsob, který je velmi oblíbený v Bulharsku

Jste milovníky vajec? Zkuste ta míchaná na nový způsob, který je velmi oblíbený v Bulharsku

Věděli jste, že z tvarohu, sýra, vajec a jarní cibulky dokážete připravit rychlou a velmi vydatnou snídani? Jedná se o míchaná vajíčka na balkánský způsob... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Příprava těchto oblíbených vajec není nijak složitá, ani zdlouhavá. Podívejte se, co na tento recept budete potřebovat.Suroviny:Postup přípravy:Lékařka uvedla nejzdravější způsob přípravy vajecVejce jsou jedněmi z nejpopulárnějších potravin ke snídani. Jak často a v jaké podobě je máme konzumovat, aby nám co nejvíce prospívala, vysvětlila v interview pro Sputnik lékařka dietoložka, gastroenteroložka a kulinární blogerka Nurija Dianovová.Vejce jsou velmi cennou potravinou, zdůraznila.„Pokud jde o složení, je to skutečná pokladnice. Bílek je nejlepší z bílkovin, ideálně se vstřebává a má ideální aminokyselinové složení, dokonce lepší než maso. Žloutek obsahuje lecitin, který prospívá zraku, vitamin A v ideální formě, a velké množství mikroprvků,“ vysvětlila Nurija Dianovová.V závislosti na způsobu přípravy je vejce v organismu různě stravitelné, pokračovala dietoložka. Podle jejích slov je nejlépe stravitelná omeleta, poněkud obtížněji – pošírované (ztracené) vejce (uvařené bez skořápky), vejce Benedikt (ztracené vejce na obloženém chlebíčku s různými přísadami), pak vařené vejce, volské oko, a nakonec syrové vejce, které je stravitelné nejobtížněji.Co se týče omelety, ta je podle slov Nuriji Dianovové univerzálním jídlem, které si můžete dát nejen ke snídani, ale i k večeři – ráno nebude vám těžko od žaludku. Aby byla omeleta ještě lehčí, doporučuje odbornice na výživu dělat ji z jednoho celého vejce a několika bílků. Jak upřesnila lékařka, výjimkou jsou situace, kdy má člověk zhoršení pankreatitidy nebo problémy se žlučníkem, kdy se musí tuky přísně kontrolovat. V podobných případech budou vhodné čistě bílkové omelety, uvedla Nurija Dianovová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

