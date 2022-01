https://cz.sputniknews.com/20220127/klaus-se-muze-stat-guvernerem-cnb-nabizel-mi-to-i-havel-od-zemana-by-to-bylo-pikantni-reagoval-17365101.html

Klaus se může stát guvernérem ČNB. Nabízel mi to i Havel, od Zemana by to bylo pikantní, reagoval

Klaus se může stát guvernérem ČNB. Nabízel mi to i Havel, od Zemana by to bylo pikantní, reagoval

Média přišla s informacemi o tom, že by bývalý prezident Václav Klaus již letos mohl vystřídat Jiřího Rusnoka v křesle guvernéra ČNB. Jak uvádí zdroj, Klaus je... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-27T12:09+0100

2022-01-27T12:09+0100

2022-01-27T12:09+0100

česko

václav klaus

česká národní banka (čnb)

jiří rusnok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/110/67/1106763_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_94bfec809772eb2d00319a4f55a7f12b.jpg

V letošním roce guvernér České národní banky Jiří Rusnok po šesti letech působení ve funkci opustí svůj úřad, což znamená, že prezident Miloš Zeman bude muset jmenovat jeho nástupce. Jak uvádí česká média, mezi hlavními kandidáty na tento post jsou například současní viceguvernéři Tomáš Nidetzký a Marek Mora, jako o dalším uchazeči se mluví i o prezidentovi Hospodářské komory České republiky Vladimírovi Dlouhém, který v 90. letech působil jako ministr průmyslu a obchodu. Podle řady zdrojů reálným kandidátem do čela ČNB může být i český exprezident Václav Klaus, který má bohaté zkušenosti s řešením ekonomických a finančních záležitostí jako ministr financí a později i jako předseda vlády.K možnosti stanout v čele České národní banky se ve svém komentáři pro portál Echo24 vyjádřil sám Klaus, který tuto možnost nevyloučil. Bývalý český premiér a někdejší prezident zároveň připomněl, že nabídku se stát guvernérem ČNB dostal již na začátku 90. let, a to od tehdejšího prezidenta Václava Havla, kterou však nemohl přijmout vzhledem k tomu, že zastával funkci ministr financí. Kdyby stejná nabídka přišla od současného prezidenta Miloše Zemana, který v minulosti byl hlavním politickým soupeřem Klause, český exprezident by tuto nabídku mohl přijmout.Pokles ČeskaNa konci minulého týdne jsme psali o makroekonomické prognóze Ministerstva financí, v níž se uvádělo, že Česká republika se s ekonomickou úrovní dostala na 86 % průměru 19 zemí EU a předpokládá se, že takto to bude po celý tento rok. Ve srovnání s loňským rokem to bylo 88 %. Nicméně stále je ČR před Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Portugalskem a Španělskem.Dle údajů ministerstva je zřejmé, že pandemie dopadla na všechny sledované země, jelikož se v roce 2020 HDP snížil. Co se týká cenové hladiny ČR, ta stoupla na 63 % průměru 19 zemí EU. Dle minulých dat to bylo 61 procent.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

václav klaus, česká národní banka (čnb), jiří rusnok