„Kočka, takhle chci vypadat po dětech!“ Salačová má i po 22 letech od vítězství Miss luxusní postavu

Devětatřicetiletá kráska Michaela Salačová získala před dvaadvaceti lety titul Miss ČR. I když se dnes modelingu už aktivně nevěnuje, protože se dala na dráhu... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Této krásce a mamince dvou dětí by mohla kdejaká žena závidět. Ptát se, co? Postavičku a mladistvý vzhled. Na prahu čtyřicítky totiž tato bývalá Miss stále vypadá skvostně. Svědčí o tom i její fotografie na sociální síti, kde se čas od času ukáže třeba v plavkách. A rozhodně je pořád nač sedívat.Sama Salačová ale uvádí, že se na předvádění plavek na molu už necítí a takové nabídky tak prý přijímá už jen výjimečně.Někteří by si však pomysleli, že je to škoda. I fanoušci na Instagramu jí dávají najevo, že je stále kus.Další jí vzkazovali, že je krásná a zkrátka fenomenální.Vypadá to tedy, že Salačová nemá na sociálních sítích o lichotky nouzi.A jak vůbec zní Míšin recept na krásnou figuru? Za svékřivky prý vděčí aktivnímu způsobu života. Důležitou roli ale hraje i to,že se o sebe neustále snaží pečovat. Stále se totiž snaží udržovatve formě.Michaela SalačováSalačová se v roce 2000 stala nejkrásnější dívkou Česka a je známá jako modelka a Djka. Dnes ji můžeme spíše potkat za mixážním pultem, než na přehlídkových molech.Pokud jde o její osobní život, Salačová je vdaná, mádva syny Olivera (11) a Damiena (9), ataké několik čtyřnohých mazlíčků.Žije v Brně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

