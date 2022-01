https://cz.sputniknews.com/20220127/kyjev-pripravuje-plany-na-ozbrojene-provokace-v-donbasu-varuje-rusko-v-obse-17375118.html

Kyjev připravuje plány na ozbrojené provokace v Donbasu, varuje Rusko v OBSE

Vedení Ukrajiny pokračuje v rozšiřování vojenského uskupení podél kontaktní linie v Donbasu, řekl ve čtvrtek Alexandr Lukaševič, stálý představitel RF při... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

„Vojensko-politické vedení Ukrajiny uvažuje o absenci imaginární hrozby ‚invaze‘ ze zahraničí a pokračuje v rozšiřování vojenského seskupení ne prostě někde, ale podél kontaktní linie v Donbasu. Blízko ní se již nachází asi 150 000 vojáků,“ řekl Lukaševič na zasedání Stálé rady OBSE.Dodal, že nedávno ministr obrany Ukrajiny oznámil navýšení počtu příslušníků Ozbrojených sil Ukrajiny o dalších 11 000 lidí. Kromě toho přijíždějí do Donbasu zástupci polovojenských nacionalistických formací, včetně Pravého sektoru (organizace zakázaná v Ruské federaci), který nebyl odzbrojen v souladu s bodem č. 10 minského balíčku opatření, zdůraznil Lukaševič.Moskva opakovaně prohlašovala, že Kyjev nedodržuje minské dohody a protahuje jednání o vyřešení konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničních věcí upozorňovalo na skutečnost, že Kyjev poslal polovinu příslušníků Ozbrojených sil Ukrajiny do Donbasu. Moskva vyjádřila znepokojení nad přesunem vojenské techniky ze zemí NATO k ruským hranicím a nárůstem počtu západních instruktorů v Donbasu. Západní země nadále poskytují Ukrajině vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které jsou používány v Donbasu.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

