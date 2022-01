https://cz.sputniknews.com/20220127/lavrov-usa-ve-sve-odpovedi-na-navrhy-ruska-ignorovaly-tu-nejzasadnejsi-otazku-17366406.html

Lavrov: USA ve své odpovědi na návrhy Ruska ignorovaly tu nejzásadnější otázku

Spojené státy ve své reakci na návrhy RF týkající se bezpečnostních záruk neodpověděly na tu nejdůležitější otázku – o nerozšíření NATO na východ, uvedl ruský... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

„Pokud jde o obsah dokumentu, je tam reakce, která umožňuje počítat se zahájením seriózního rozhovoru, ale zejména v těch druhotných otázkách. Na hlavní otázku nejsou v tomto dokumentu pozitivní reakce. Hlavní otázkou je náš jasný postoj k nepřípustnosti dalšího rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní, které by mohly ohrozit území Ruské federace,“ řekl Lavrov novinářům.Spojené státy podle něj záměrně zamlčují potřebu dodržovat zásadu nedělitelnosti bezpečnosti, Rusko to ale nemůže akceptovat. „Zásada, podle níž nelze posilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti druhých, je vědomě zamlčována. Ani Istanbulská ani Astanská deklarace se našimi západními partnery v diskusích o evropské bezpečnosti, které právě probíhají, nezmiňují. Pilně se tomu vyhýbají. Rusko to ale nemůže přijmout,“ zdůraznil ministr.Žádost o vysvětleníRuský ministr zahraničí rovněž podotkl, že ruská strana bude v této souvislosti klást hlavní důraz na to, aby záludný postoj USA k otázkám nerozšiřování NATO a nedělitelnosti bezpečnosti byl konečně objasněn. Rusko tak pošle USA a všem zemím OBSE oficiální žádost o vysvětlení toho, proč ignorují převzaté v rámci organizace závazky, podle nichž platí zákaz zajištění své bezpečnosti na úkor ostatních. „Varoval jsem ho (amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena pozn. red.), stejně jako další naše kolegy, že jim v nejbližší době zašleme oficiální žádost s požadavkem na vysvětlení, proč vytahují ze svých vlastních závazků jen jeden bod a snaží se podmínky dodržování tohoto pro ně oblíbeného bodu ignorovat. Bude to oficiální žádost všem zemím, jejichž lídři podepisovali Istanbulskou a Astanskou deklaraci. Doufám, že západním partnerům nezabere v tomto případě mnoho času, aby poskytli vysvětlení, proč zaujímají takový postoj,“ řekl Lavrov. Připomeňme, že USA a NATO včera předaly Rusku odpovědi na návrhy na bezpečnostní záruky. Na základě prohlášení amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena odráží americký dokument obavy USA ohledně bezpečnostních kroků Ruska a jeho návrhů v oblastech, kde země nemohou najít společnou řeč.Bezpečnostní krizeSpojené státy a západní země v poslední době obviňují Rusko z údajného zesilování „agresivních akcí“ na hranici s Ukrajinou. V Moskvě odmítají nepodložená obvinění s tím, že se nikdo nemusí zajímat o to, jak Rusko přesouvá jednotky na svém území, neboť nechystá žádné plány na invazi na Ukrajinu a nikdy neohrožovalo ukrajinský národ. Ruská federace zdůrazňuje, že prohlášení o „agresi“ Moskvy jsou používána jako záminka pro umístění větší vojenské infrastruktury NATO poblíž ruských hranic.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy dohody se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k bloku a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.První setkání mezi Ruskou federací a Spojenými státy, které bylo věnované dialogu o ruských iniciativách, se uskutečnilo 10. ledna na úrovni zástupců ministrů zahraničí. Následovalo jednání Rady Rusko-NATO v Bruselu a konzultace ve vídeňském sídle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V návaznosti na jednání se 21. ledna v Ženevě konaly rozhovory mezi Lavrovem a Blinkenem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

