https://cz.sputniknews.com/20220127/moldavska-prezidentka-se-domniva-ze-ve-vychodni-evrope-muze-vypuknout-valka-17376197.html

Moldavská prezidentka se domnívá, že ve východní Evropě může vypuknout válka

Moldavská prezidentka se domnívá, že ve východní Evropě může vypuknout válka

Analýza prohlášení různých zemí a mezinárodních organizací i událostí v regionu svědčí o tom, že ve východní Evropě může vypuknout válka, ačkoli Moldavsko... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-27T23:26+0100

2022-01-27T23:26+0100

2022-01-27T23:26+0100

svět

válka

moldavsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/12806898_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f76b1319ef9a962525f06eaf9e0113c4.jpg

„Můžeme analyzovat prohlášení učiněná na úrovni zemí a mezinárodních organizací, z toho je zřejmé, že hrozí válečné konflikty. Doufáme, že se najde demokratické řešení, ale nelze vyloučit riziko vojenských akcí,“ řekla Sanduová v pořadu televizního kanálu TV8.Uvedla, že moldavské státní instituce analyzují situaci a sledují veškeré dění v regionu s tím, že berou v úvahu i ty nejhorší scénáře.NATO v pondělí oznámilo, že v souvislosti se situací kolem Ukrajiny posiluje svou přítomnost ve východní Evropě a také uvádí síly do stavu pohotovosti. Konkrétně, jak vysvětlili v alianci, Dánsko posílá fregatu do Baltského moře a plánuje vyslat čtyři stíhačky F-16 na podporu současné mise NATO na ochranu vzdušného prostoru v Litvě.Španělsko posílá lodě, aby se připojily k silám NATO a zvažuje také vyslání letadel do Bulharska. Francie vyjádřila svou připravenost vyslat síly pod velením NATO do Rumunska. Nizozemsko v dubnu vyšle do Bulharska dvě stíhačky F-35 a také poskytne pozemní jednotky a loď silám rychlé reakce NATO. USA také uvedly, že zvažují zvýšení své vojenské přítomnosti na východním křídle aliance.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220127/my-jsme-nato-lipavsky-chce-nasadit-ceske-vojaky-na-vychode-aliance-17372509.html

moldavsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

válka, moldavsko