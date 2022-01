https://cz.sputniknews.com/20220127/na-donbasu-se-nachazeji-americti-zoldaci-z-academi-rekl-rusky-plukovnik-17366508.html

Na Donbasu se nacházejí američtí žoldáci z Academi, řekl ruský plukovník

Situace na Donbasu je i nadále krajně napjatá. Západ pokračuje v dodávkách zbraní Ukrajině a přesunuje k hranici vojenskou techniku. 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Náčelník Správy lidových milicí LLR plukovník Jan Leščenko zhodnotil v rozhovoru pro Sputnik situaci na Donbasu, promluvil o připravenosti na odrážení eventuálního útoku a také o tom, zda hodlá Ukrajina použít protitankové raketové systémy Javelin a turecké drony.- Jak hodnotíte dnešní situaci u frontové linie na Donbasu?- S ohledem na pokračující tendenci, aktivity záškodnických skupin nepřítele, únos našeho vojáka, soustředění sil v prostoru trestné operace a také všemožné zabránění činnosti OBSE z ukrajinské strany se dá říct, že nehledě na relativní stabilitu a nevelký počet případů ostřelování napětí stále roste. K tomu přispívají halasná a agresivní prohlášení ukrajinského vojenského a politického vedení.- Pokračuje ukrajinská armáda v soustředění techniky a zbraní? Máte údaje o tom, že v blízkosti frontové linie mají zbraně cizí výroby?- Západní kurátoři maximálně zásobují zemi zbraněmi, aby nejen zvýšili sílu nepřátelské armády, ale také předvedli morální podporu a zvýšili svůj vliv dluhovým zatížením rozpočtu. Za cizí zbraně zaplatí nakonec všichni Ukrajinci, kteří na to obětují své důchody, mzdy, podpory a celkovou životní úroveň.-Jak velká je pravděpodobnost toho, že Kyjev použije v této situaci protitankové raketové systémy Javelin a turecké drony?- Všechno závisí na míře připravenosti ukrajinského velení, zda bude chtít znovu rozpoutat aktivní válečné akce a riskovat životy obrovského počtu lidí, především vlastních vojáků. Pokud to mají vážně v úmyslu, když nejde o banální způsob zahraničněpolitického nátlaku na Rusko, aby se zavděčili západním partnerům, pak se tato pravděpodobnost zachovává.Je ale třeba říct, že dokonce v tomto případě nebude nasazení daných prostředků plošné kvůli jejich drahotě a přesunem na frontovou linii jenom jejich menšího počtu. Budou nejspíš použity pouze v propagačních účelech, bude to několik reportáží o úspěšném použití té nebo jiné zbraně. Pokud jde o turecké bezpilotní letouny, předpokládáme také, že ohrožují hlavně klíčové průmyslové a sociální objekty, protože Ukrajina jich nemá dost, aspoň podle oficiálních údajů.- Pokud budou tyto obavy potvrzeny a Kyjev zahájí aktivní akce, jak hodlá republika čelit útoku?- Nejednou jsme říkali, že jednotky lidových milic jsou sestaveny, vybaveny vším potřebným zařízením, zbraněmi a technikou. Kromě vojáků ve službě máme dost velmi kvalifikovaných záložníků. Také vojenská komisařství republiky nejednou potvrdila připravenost na přijetí a rozdělení v případě vzniku potřeby velkého počtu mobilizovaných rezervistů.- Jak byste mohl okomentovat prohlášení, že cizí soukromé vojenské společnosti cvičí ukrajinské vojáky? Máte tyto údaje? Kde se tento výcvik koná? Mají cizí instruktory nebo vojáky v blízkosti frontové linie?- Skutečnost, že západní instruktoři vycvičují ukrajinské vojáky, není vůbec nová. Tyto informace se objevily již v letech 2014 a 2015, od té doby byly nejednou potvrzeny. Trénink se koná v Lvovské oblasti na Javorovském polygonu, v 235. mezidruhovém cvičném středisku v Nikolajevské oblasti, na 241. vševojskovém polygonu v Chersonské oblasti, na letišti Školnyj v Oděse, Kulbakino v Nikolajevské oblasti a Ozernoje v Žytomyrské oblasti.Vojáci Národní gardy cvičí v mezinárodním mezirezortním víceúčelovém cvičném středisku Národní gardy v Kyjevské oblasti.Nejednou jsme ale mluvili o tom, že nízká úroveň motivace vojáků, jejich stálý nedostatek a krátké termíny školení neposkytují západním instruktorům dost možností na výcvik aspoň trochu kvalifikovaných kádrů.Instruktoři mají zakázaný pobyt v prostoru Operace spojených sil, nejednou jsme je tam však zaregistrovali.Máme hodnověrné zprávy o přítomnosti v prostoru Operace spojených sil žoldáků z Academi, jež byla dříve známá jako Black Water.- Média informovala, že CIA vycvičuje na Ukrajině partyzánské oddíly, jež mají čelit Rusku. Znáte fakta školení ukrajinských vojáků odborníky ze CIA? Nemáte obavy, že tyto návyky budou použity radikály na diverze?- Výcvik partyzánských oddílů, stejně jako aktivizace procesu sestavení jednotek územní obrany, je podle našeho názoru opožděný pokus o morální a kvalitní přípravu rezervy pro ukrajinskou armádu. Odborníci z USA pracují na ukrajinských ministerstvech jako poradci a nikdo to neskrývá. Kontrolují státní budování, dohlížejí na činnost mocenských orgánů a upravují ji.Na ministerstvu obrany také určitě mají tyto odborníky, jsou to příslušníci tajných služeb, kteří absolvovali příslušný výcvik. Na začátku letošního roku Ukrajina vůbec sdělila, že na ministerstvu obrany pracují poradci z USA Chris Rizzo a Todd Brown.Co se týče radikálů a takzvaných partyzánů, mají podle oficiálního prohlášení ukrajinské vlády hrát úlohu jakési lidové domobrany.Nikdo se zřejmě nezamýšlí nad tím, že se situace může dostat zpod kontroly a že radikální nacionalisté, jež absolvovali výcvik, použijí tyto návyky proti vládě, poněvadž jde o vzdálenou perspektivu. Západní loutkáři mají zase bohaté zkušenosti z využití jakékoli situace ve vlastní prospěch, nevylučuje pravděpodobné záměrné přípravy nestabilní a demoralizované společnosti na sociální vzpouru, která vyústí v další státní převrat.Ve skutečnosti ale připomíná tato situace mnohem víc založení Třetí říší v posledních měsících Velké vlastenecké války jednotek volksturmu, oddílů lidové domobrany, ve kterých místní obyvatelé měli bránit vlastní území před nepřítelem, který odrazil agresi a přešel do protiútoku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

