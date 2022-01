https://cz.sputniknews.com/20220127/nato-zvazuje-moznost-zalozeni-bojove-jednotky-na-slovensku-17363458.html

NATO zvažuje možnost založení bojové jednotky na Slovensku

NATO zvažuje možnost založení bojové jednotky na Slovensku

Členské státy Severoatlantické aliance (NATO) zvažují možnost založení bojové jednotky na Slovensku. Informovala o tom televize Sky News. 27.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-27T08:06+0100

2022-01-27T08:06+0100

2022-01-27T08:11+0100

nato

ukrajina

rusko

konflikt

slovensko

vojáci

posily

jednotky

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/562/19/5621935_0:92:3079:1824_1920x0_80_0_0_40e508ddf94875c79aff9ebabb4c40fa.jpg

Podle televize otázku vyslání vojáků na Slovensko za účelem posílení sil NATO ve východní Evropě zvažuje také Velká Británie.NATO, podle údajů Sky News, považuje rozmístění vojsk ve východní Evropě za jednu z možných variant ochrany Ukrajiny před předpokládanou hrozbou ze strany Ruské federace. Zatím ale toto rozhodnutí nebylo schváleno.List The Daily Telegraph již dříves odkazem na zdroje z britského ministerstva zahraničí napsal, že Spojené království a USA zvažují možnost vyslání po jednom tisíci vojáků do Rumunska, Bulharska a Maďarska. Kromě toho, jak píše The Times, je jednou z variant vyslání britské fregaty do Černého moře.Nové jednotky se mají podobat těm, jež již byly rozmístěny v pobaltských zemích a Polsku, stojí ve zprávě.Připomeňme, že Rusko opakovaně odmítlo obvinění Západu a Ukrajiny z agresivních akcí a prohlásilo, že nikoho neohrožuje a na nikoho nehodlá útočit. Stojí si také za tím,že prohlášení o agresi RF jsou používány jako záminka pro rozmístění většího počtu vojenské techniky NATO u ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí se již dříve v této otázce nechalo slyšet, že prohlášení Západu o ruské agresi a možnosti poskytnutí pomoci Kyjevu v obraně před ní jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy vyslovují v poslední době obavy v souvislosti s údajným posílením agresivních akcí za strany Ruska u ukrajinských hranic. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje svá vojska v hranicích vlastního území a podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a není tedy důvod, aby to někohoznepokojovalo. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov předtím prohlásil, že Rusko neposkytuje žádné důvody pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220127/vice-nez-20-lodi-ruskeho-cernomorskeho-lodstva-vyrazilo-na-more-na-cviceni-17356356.html

ukrajina

rusko

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, rusko, konflikt, slovensko, vojáci, posily, jednotky