Německý regulátor sdělil podmínku pro certifikaci Nord Stream 2

Německý regulátor sdělil podmínku pro certifikaci Nord Stream 2

Certifikace provozovatele úseku plynovodu Nord Stream 2 bude obnovena po dokončení převodu hlavních aktiv německé dceřiné společnosti a ověření úplnosti... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Společnost Nord Stream 2 AG již dříve oznámila, že pro certifikaci podle německého práva založila v této zemi dceřinou společnost Gas for Europe GmbH, která se stane vlastníkem a provozovatelem 54kilometrového úseku plynovodu Nord Stream 2 v německých vodách. Společnost Gas for Europe GmbH sídlí ve Schwerinu. V Nord Stream 2 AG poukázali na to, že zřízení dceřiné společnosti je předpokladem pro certifikaci v souladu s německým energetickým zákonem.Kromě toho regulátor v Německu nedokázal sdělit termíny obnovení certifikace operátora Nord Stream 2.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

