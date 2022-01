https://cz.sputniknews.com/20220127/odbornice-na-vyzivu-prozradila-co-s-clovekem-udela-konzumace-jednoho-grapefruitu-tydne-17367885.html

Odbornice na výživu prozradila, co s člověkem udělá konzumace jednoho grapefruitu týdně

Odbornice na výživu Světlana Zelencovová řekla v rozhovoru pro Sputnik, proč je třeba zařadit do jídelníčku grapefruit, a také vyjmenovala nemoci, před kterými... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Poznamenala, že toto ovoce je bohaté na vitamíny a mikroelementy. Zvlášť na vitamín C a křemík. Znamená to, že grapefruit zvýší nejen imunitu, ale také syntézu kolagenu.Nobiletin obsažený v grapefruitu je užitečný při obezitě, ateroskleróze a inzulinové rezistenci. Hesperedin je antioxidant, který má protialergický účinek, posiluje cévy, zvyšuje tonus a elasticitu žil.Odbornice na výživu ale dodala, že není dobré konzumovat příliš mnoho grapefruitů. Aktivní látky tohoto ovoce potlačují činnost fermentů potřebných na detoxikaci mnohých látek v organismu.„Doporučila bych maximálně jeden grapefruit týdně. Plně vyloučit ho je třeba při akutních chorobách trávicího ústrojí a při zvýšené citlivosti vůči salicylanům. Je rovněž třeba dávat na to pozor za horkého počasí kvůli zvýšené citlivosti kůže na slunce,“ řekla na závěr odbornice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

