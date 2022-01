„Pěkný kydání hnoje.“ Primátor Hřib zaútočil na ODS a byl obviněn z pokrytectví

https://cz.sputniknews.com/20220127/pekny-kydani-hnoje-primator-hrib-zautocil-na-ods-a-byl-obvinen-z-pokrytectvi-17374842.html

Pražský primátor Zdeněk Hřib na své facebookové stránce upozornil na alarmující situaci s možnou developerskou zástavbou zeleného areálu koupaliště Džbán v... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Celou situaci označil Pirát Hřib za „prasárnu“. Píše dále o členu ODS Vladimíru Schmalzovi, který je bývalým zastupitelem hlavního města Prahy, v letech 2010-2014 byl předsedou magistrátního Výboru pro územní rozvoj a nyní je mezi akcionáři společnosti Molepo.Podle Hřiba Schmalz „vydírá Pražany“Hřib dále spekuluje o tom, že Schmalz bude v podzimních volbách kandidovat do zastupitelstva hlavního města Prahy.Ke svému příspěvku dodal koláž s bagrem před koupalištěm a na lopatě bagru je napsáno ODS.Reakce uživatelů na Hřibův příspěvekVe většině komentářů k textu primátora se lidé divili, jak může člen Pirátské strany napadnout svého současného koaličního partnera z ODS.„Bože, pořád házet špínu na koaličního partnera. To ta vláda asi fakt dlouho nevydrží,“ napsal muž jménem Martin Kozelský.„Ve sněmovně se kámoší, ale na magoši ne, chtějí na podzim trhnout koryto jen pro sebe... Divadlo,“ dodala uživatelka Facebooku Barbora Baruš Benešová.Podle dalších komentátorů jde jen o vnitrokoaliční boj o přerozdělování rozpočtů a vlivu.„Pěkný kydání hnoje. Jasný, na každým šprochu pravdy trochu, ale tohle je silný kafe. Tady musí přijít buď obvinění nebo omluva,“ napsal komentátor jménem Ondřej Malý.„A proč jste to neřešili vy? Jste ve vládě a v koalici!!! Rád bych připomněl, že jste po komunálních volbách obešli ODS v Praze a Vaše laciné PR sleduji už dlouho...ODS není svatá a nikdy nebyla, ale vy jste mega pokrytec,“ reagoval uživatel Facebooku Daniel Liscar.Primátor Hřib na to odpověděl jenom to, že pražská ODS není koaličním partnerem Pirátů na magistrátu.Kauza koupaliště DžbánSpolečnost Molepo, která na konci roku 2012 získala v dražbě pořádané ministerstvem financí areál koupaliště Džbán v Praze 6, oznámila, že se letošní sezóna konat nebude. Důvodem má být havarijní stav budov v jeho areálu a nerentabilnost celé opravy.Ve svých plánech společnost uvádí komplexní revitalizaci nádrže Džbán a také bytovou výstavbu na pozemcích na Evropské třídě a podél budovy Cube. Společnost dokonce chce, aby se obyvatelé Prahy 6 podíleli na návrhu developerského projektu. Přitom radnice Prahy 6 už v roce 2013 zástavbu okolí Džbánu odmítla. Na magistrátu však leží dva zatím neschválené podněty ke změně územního plánu.Deník Právo přinesl 18. ledna 2022 informace týkající se vlastnické struktury společnosti Molepo. Jejím jediným akcionářem je firma Molepo holding registrovaná na Maltě; česká firma Molepo, a.s. přitom neuvádí žádné údaje v evidenci skutečných majitelů, čímž pravděpodobně porušuje zákon. Z údajů v maltském obchodním rejstříku nicméně vyplývá, že za společností stojí čtveřice fyzických osob z České republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

