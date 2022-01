https://cz.sputniknews.com/20220127/petrov-strasit-valkou-je-pres-caru-ani-americane-ani-rusove-nemaji-zajem-vyvolat-vojensky-stret-17371075.html

Petrov: Strašit válkou je přes čáru. Ani Američané, ani Rusové nemají zájem vyvolat vojenský střet

Napětí kolem Ukrajiny neutichá a mediální masáž začíná solidně nabírat na obrátkách. Občas se zdá, že mainstream už ani nepřipouští mírové vyřešení situace... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

V jednom ze svých nedávných příspěvků na Facebooku jste napsal, že se USA nepodaří vyvolat válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Jaký je zájem Spojených států?Byla to spíš mediální zkratka. Nemyslím si, že mají Američané nebo Rusové zájem vyvolat vážný vojenský střet na Ukrajině. O to víc mě mrzí, že se USA tváří, že ten zájem mají Rusové. Ne, že by byli Rusové takoví svatoušci, ale Rusko ví, že by mělo velké problémy se západem a USA zase ví, že by se vstupem Ukrajiny do NATO museli souhlasit všichni členové, Francie a Německo by byly proti. USA vyčítám, že kvůli klesající Bidenově popularitě si zajelo harašit zbraněmi k nám do Evropy. Je to jako když se přijedete hádat ke starým rodičům a snažíte se je zavléct do svého sporu s jejich sousedkou. To se prostě nedělá.Německo odmítlo dodat zbraně do Kyjeva a odmítlo v tom pomoci ostatním státům. Česko se naopak chystá darovat Ukrajině dělostřeleckou munici. Proč se pozice Česka a Německa tentokrát tak liší?Protože se naše vláda chová jako zamindrákovaná snaživá školačka, která se chce před Američany ukázat. Také se naší nové ministryni obrany tady přezdívá Válečná Xena. Německo to nemá zapotřebí.Ukrajinské ministerstvo obrany přednedávnem uvedlo, že skupina vojáků, která je momentálně soustředěna kolem hranice, na plnohodnotnou ofenzívu nestačí. Ale co všechna ta grandiózní útočná schémata, která malovala západní média?Já to beru jako součást západní probidenovské propagandy, alespoň je vidět, která média se snaží o jistou vyváženost a vlastní pohled a jiná jen opakují to, co je zapotřebí slyšet.Jak hodnotíte informování o konfliktu českým mainstreamem? (např. Ruská hra o Ukrajinu má tři možné scénáře. Ten, podle něhož se nestane nic, je dnes už nereálný; Západní zbraně proudí na Ukrajinu. Co už dostala a co ještě potřebuje k odražení případného ruského útoku?; Ukrajina je připravena na přímý střet i partyzánský boj; Putin klade nesplnitelné požadavky. Válka na Ukrajině je pravděpodobná, říká expert; Historik Felshtinsky: Otázkou je, zda invaze Ruska na Ukrajinu povede k třetí světové válce) Soudě podle titulků se už ani nepřipouští, že by ke konfliktu nedošlo…Jsme součástí západního systému. Většina národa pluje s proudem a více méně je jí to jedno. Je to dáno naší geografickou polohou, vždycky budeme k někomu patřit. Respektive to, že se straší válkou, je přes čáru, protože to opravdu lidi stresuje. A ti, kteří jsou nejvíce slyšet, slouží. Buď jsou to kariérní oportunisti anebo tomu opravdu věří. Nechci nikomu sahat do svědomí. O co je jich méně, o to jsou více slyšet.V ruských mediálních kruzích se objevil malý skandál. Při analýze situace kolem Ukrajiny ruský novinář BBC Ilja Barabanov na svůj osobní účet na Facebooku napsal, že autoritativní americká média s využitím pochybných zdrojů v podstatě „vynalezla“ blížící se ruskou agresi a Kreml tyto poplašné publikace vzal jako signál blížícího se útoku na DLR a LLR a začal shromažďovat jednotky. V komentářích je Barabanov obviněn z podpory Kremlu, přípravy na práci pro RT a tak dále. Proč jsou mainstreamová média a liberální kruhy v zásadě tak hluché a slepé k protiargumentům ohledně „ruské agrese“ a nepřátelské vůči jakémukoliv úhlu pohledu, který se liší od jejich?Liberální kruhy nejsou slepé a hluché. Nechtějí jiný názor slyšet. A proč nechtějí? Hezky to napsal jeden ze zastánců USA:„Co máte teda doma ruského?Mobil? Auto? Ne? Tak počítač, tablet? Taky ne? Pak tedy určitě televizi, ledničku nebo pračku. Taky nic? Žehličku, postel, sprchu, boty, džíny, žvýkačky, ručníky, foťák, autodráhu, mikrovlnku, opalovací krém, GPSku, nebo snad antikoncepci? Kondomy taky ne? HiFi, WiFi a spousty nahrávek ruských rockerů? A vynalezli Rusové aspoň něco z toho? Pořád nic?!Jiný vtipně odpověděl. „Nic. Všechno máme z Číny.“Takže asi tak.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

