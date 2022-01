https://cz.sputniknews.com/20220127/pripomente-si-dovednosti-nasich-babicek-v-kuchyni-vite-jak-spravne-upect-rizek-17352552.html

Připomeňte si dovednosti našich babiček v kuchyni. Víte, jak správně upéct řízek?

Připomeňte si dovednosti našich babiček v kuchyni. Víte, jak správně upéct řízek?

Řízky patří mezi ověřenou klasiku. Tento smažený pokrm si Češi dopřávají moc rádi a najdete ho proto i na každém jídelním lístku v restauraci. Většina z nás...

Asi každý ví, že smažené pokrmy zrovna nejsou tou nejideálnější a nejzdravější variantou pro naše tělo. Nehledě na to, že bývají dost kalorické – zejména pak ty obalené v mouce. Pokud si je ale dopřejeme pouze jednou za čas, nic se neděje a naše tělo si s tímto „prohřeškem“ hravě poradí. V případě, že ale konzumujeme smažená jídla velmi často, pak se můžeme v budoucnu potýkat se zdravotními obtížemi.Smaženým pokrmům ale nelze upřít jednu zásadní věc, a sice, že skvěle chutnají. Možná i proto mají lidé tendenci se jich přejídat, což pak může vést i ke vzniku obezity, cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku nebo kardiovaskulárním problémům.Pokud se ale ani tak nechcete vzdát například svých oblíbených řízků, máme řešení. Můžete totižvyzkoušet dietní variantu marinovaných kuřecích řízků pečených pouze v troubě. Tím ulehčíte svému zdraví, potěšíte své svědomí a uspokojíte chutě. Možná právě proto i naše babičky již v minulosti sahaly po přípravě v troubě.Příprava takových řízků není nijak náročná, ale předem je nutné poznamenat, že pečení bude trvat o trochu déle. Rozhodně se však vyplatí! A co budete potřebovat?Suroviny:500 g kuřecích prsou200 g selského jogurtu70 g strouhanky40 g parmezánu1 vejce2 stroužky česnekusůl a pepřolivový olej ve sprejiPostup přípravy:1. Jako první si připravíme maso. Kuřecí prsa rozřízneme, jemně naklepeme a z obou stran je osolíme a opepříme.2. Poté v míse smícháme jogurt společně s vejcem a prolisovaným česnekem. Až bude marináda hotová, vložíme do ní maso, které poté obalíme ve strouhance smíchané s jemně nastrouhaným parmezánem.3. Obalené kousky dáme na plech, který jsme si předem pokryli pečicím papírem a postříkali olivovým olejem.4. Řízečky pečeme dozlatova při teplotě 200 °C asi 25 minut. Nezapomeňme však maso během pečení jednou obrátit.Pokud si však tímto způsobem přípravy nejste jistí a raději sáhnete po osvědčené klasice, pak máme ještě jedno doporučení. Osolené řízky klasicky obalte v mouce, vejci a strouhance. Poté je dejte na pečicí papír nasucho a na každý plátek dejte kousek másla. To zajistí ideální šťavnatost a křupavou krustu. Pod rošt v troubě ale nezapomeňte postavit misku s vodou, čímž dosáhnete efektu parní trouby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

