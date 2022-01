https://cz.sputniknews.com/20220127/sefkuchar-radi-jak-spravne-rozklepnout-vejce-to-byste-necekali-video-17373922.html

Šéfkuchař radí: jak správně rozklepnout vejce. To byste nečekali! Video

Šéfkuchař a autor kulinárních receptů Mike Hayes přišel s nečekaným a jednoduchým způsobem, jak rozbít vejce. Předvedl to na svém účtu TikTok. 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Hayes pravidelně sdílí jednoduché kuchařské triky a způsoby, jak udržet kuchyň při vaření čistou. V nedávném videu vysvětlil, že se můžete vyhnout tomu, aby se do jídla dostaly vaječné skořápky, pokud se naučíte správně rozklepnout syrová vejce.Porovnal dva způsoby: za prvé kuchař jednoduše hodí vejce do talíře, to se rozbije na dvě rovnoměrné části, vyteče žloutek a bílek a zároveň v nich nezůstanou kousky skořápky. Pak Hayes vezme druhé vejce a před tím, než ho nalije na talíř, rozbije ho o stůl. Výsledkem je, že skořápka praskne na malé kousky a ty se dostanou do bílku a žloutku.Již dříve bylo uveřejněno, že komik z Los Angeles v Kalifornii ukázal správný způsob, jak podle jeho názoru sníst jablko, a rozzlobil lidi na internetu. Matt Mayerl prohlásil, že lidé jedí jablka nesprávně a zhruba třetinu plodu vyhazují.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

