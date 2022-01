https://cz.sputniknews.com/20220127/stehlikova-ma-7-dni-aby-se-omluvila-zemanovi-musi-vyzradit-jmena-lekaru-kteri-vynaseli-informace-17370599.html

Stehlíková má 7 dní, aby se omluvila Zemanovi. Musí vyzradit jména lékařů, kteří vynášeli informace

Stehlíková má 7 dní, aby se omluvila Zemanovi. Musí vyzradit jména lékařů, kteří vynášeli informace

27.01.2022

2022-01-27T15:42+0100

2022-01-27T15:42+0100

2022-01-27T15:42+0100

Prezidentská kancelář ve čtvrtek zveřejnila předžalobní výzvu, ve které požaduje od Stehlíkové omluvu za své „diagnózy“, které zveřejňovala během Zemanovy hospitalizace. Stehlíková mimo jiné tvrdila, že kvůli abstinenci hlava státu trpí deliriem, má ztrátu paměti a utrpěl hluboké poškození mozku.Podle prezidentova právního zástupce Marka Nespala se tímto Stehlíková dopustila „mimořádně dehonestujících tvrzení“. Navíc tvrdila, že se se Zemanem zná a na to rovněž opírala své hypotézy o jeho zdravotním stavu.Podle něj se Stehlíková dopustila „flagrantního zásahu do ochrany osobnosti“ prezidenta Zemana a dopustila se „zavrženíhodného protiprávního jednání“, a to v době povolebního vyjednávání, přijetí demise vlády a jmenování vlády nové.Právník dává Stehlíkové sedm dní, aby Zemanovi zaslala omluvný dopis podle přiloženého vzoru, poslala milion korun na účet Fondu ohrožených dětí Klokánek. Dále chce, aby Zemanovi předala jména kolegů, od kterých „získala ‚nedávné informace‘ o zdravotním stavu prezidenta republiky, o nichž hovoříte na svém blogu pod označením Ať o prezidentově zdravotním stavu vydá zprávu lékařské konsilium!. dne 6.10.2021 v 00.18 hod“.Sám Zeman svou hospitalizaci vysvětloval tím, že trpí dlouhodobým nechutenstvím a měl zavedenou sondu s umělou výživou. V polovině ledna oznámil, že již začal trochu chodit s pomocí hole a jednoho bodyguarda.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

