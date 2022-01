https://cz.sputniknews.com/20220127/twitter-bruci-kalousek-ve-vzp-dalsi-liska-v-kurniku-piratum-se-nove-kreslo-exministra-take-nelibi-17370371.html

Twitter bručí: Kalousek ve VZP, další liška v kurníku. Pirátům se nové křeslo exministra také nelibí

Uživatelé sociálních sítí reagují na včerejší rozhodnutí vlády, která schválila nominaci bývalého politika a expředsedy TOP 09 Miroslava Kalouska do funkce... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nově usedne bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, senátor Roman Kraus (ODS) či náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). O obměně členů správní a dozorčí rady největší tuzemské zdravotní pojišťovny ve středu večer rozhodla vláda, vyplývá to z výsledků zasedání zveřejněných na webu. Proti zvolení Kalouska se v minulých dnech vyslovili Piráti.Proč Piráti nechtějí vidět Kalouska ve správní radě VZP?Podle Pirátů je Kalousek příliš spjatý s někdejší politickou garniturou, proti které se vymezovali. Navíc je podle nich snadným terčem pro opozici.„Nechceme, aby Pirátská strana byla spojována s předchozí vládou Petra Nečase. Kalousek je určitý symbol éry, kdy se děly extrémně nepopulární kroky, které poškodily široké skupiny obyvatel,“ řekl Novinkám.cz ještě před rozhodnutím kabinetu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.Miroslav Kalousek se na Twitteru námitkám Pirátů zasmál.Reakce na sociálních sítíchEuroposlanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský na Twitteru uvedl, že mu Kalousek ve vedení VZP nevadí.„Tak jako mi nevadí někteří piráti ve vedení EP, kam jsem je volil. i když mohu mít k nim tisíc poznámek. Politika je o najití kompromisu. Kdo to nechápe, měl by jít zkusit dělat něco jiného,“ poznamenal.Uživatel jménem Ondrej Kubin reagoval na slova poslance Jakuba Michálka a upozornil na dvoj metr Piratů.„Pirátům vadí kritika, ale když sami na koaliční partnery útočí, to je asi ok,“ komentoval na Twitteru.Na Piráty útočil také uživatel Miloslav Šetka.„Postoj Pirátů ke kandidatuře Kalouska do správní rady VZP osvětluje mnohé. O pirátech. Mají něco ze socanů, čímž myslím třídní nenávist, mají něco z komoušů, taky třídní nenávist. A mají dost z Babiše. Jsou to hlupáci, stejně jako on,” tweetoval.Našli se i tací, kterým se jmenování Kalouska také nelíbilo.„Opravdu ještě někdo věří, že nová vláda to myslí vážně? Ministr Válek mě připravil o poslední zbytek optimismu. Jmenovat jednoho z největších polistopadových gaunerů do správní rady VZP je facka do tváře,“ zlobil se jeden komentátor.„Soudruh Kalousek vždycky našel koryto, ze kterého se dobře nažral,“ dodal další.„Kalousek ve VZP. Další liška v kurníku,“ zaznělo.Zmiňme, že správní rada VZP se obmění vždy po sněmovních volbách, dvacet členů volí poslanci a deset jmenuje vláda. Funkční období členů rady je stejně jako u poslanců čtyřleté. Jednání správní rady probíhá 11krát ročně, dozorčí rada se schází šestkrát až sedmkrát ročně.Členové správní rady pobírají měsíčně 22 tisíc korun, z toho 10 tisíc paušálně a 12 tisíc za účast na jednáních. Místopředsedové mají paušál 12 500 korun a 15 tisíc za účast, tedy celkem 27 500 korun. Předseda pobírá 35 tisíc korun, 15 tisíc je paušál, 20 tisíc za účast.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

