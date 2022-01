https://cz.sputniknews.com/20220127/varovani-pro-ceske-olympioniky-v-cine-zmente-si-hesla-a-sifrujte-17371723.html

Varování pro české olympioniky v Číně: Změňte si hesla a šifrujte

Varování pro české olympioniky v Číně: Změňte si hesla a šifrujte

Tajné služby a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varují české olympioniky v Číně a doporučují sportovcům, aby svá elektronická... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-27T15:26+0100

2022-01-27T15:26+0100

2022-01-27T15:26+0100

česko

čína

olympijské hry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/16087924_0:0:3108:1748_1920x0_80_0_0_8a4acb58f12d8443b27b2c6c6d7b064e.jpg

Neměli by si brát s sebou zbytečnou elektroniku a neměli by se připojovat k čínskému veřejnému internetu. Informovala o tom mluvčí NÚKIB Aneta Nevšímalová.Pro účastníky Zimních olympijských her v Pekingu byl vypracován manuál pod názvem Cestujte (kyber)bezpečně: doporučení pro cesty do zahraničí. Manuál je dvoustránkový a má celkem 10 bodů, z nichž první čtyři se věnují přípravě na cestu a dalších šest tomu, jak dodržovat kybernetickou bezpečnost během samotné cesty.Úkolem manuálu je vysvětlit českým sportovcům mířícím na olympiádu v Pekingu i veřejnosti základy kybernetické bezpečnosti a poradit jim, jak používat technologie, aby byla jejich komunikace v zahraničí bezpečnější.„Doporučení jsme původně připravovali spolu s Vojenským zpravodajstvím pouze pro české olympioniky, ale na základě značného zájmu veřejnosti jsme se rozhodli materiál zveřejnit i pro ostatní zájemce a cestovatele. Materiál je určený především těm, kteří cestují do zemí, v nichž je ochrana údajů uživatelů na nízké úrovni,“ sdělil ředitel NÚKIB Karel Řehka.Cestovatel by měl do zahraničí odjet s „čistými“ zařízeními určenými pro konkrétní cestu, která neobsahují žádná osobní data ani důležité uživatelské účty. Měl by svá zařízení chránit novými a unikátními hesly a během samotné cesty by měl například využívat aplikace se šifrováním a nepřipojovat se na veřejné WIFI sítě.Mluvčí NÚKIB uvedla, že doporučení, které není pro olympioniky závazné, bude sportovcům distribuovat Český olympijský výbor.Do Pekingu se kvalifikovalo aktuálně 112 sportovců, což je nejpočetnější česká zimní výprava. Většina z nich odletí do Číny už ve čtvrtek.Kybernetické bezpečnosti účastníků olympiády se věnovaly i další zeměPřed olympijskou mobilní aplikací MY 2022 varovali například kanadští vědci, podle jejichž názoru není tato aplikace bezpečná. Tým z univerzity v Torontu přišel s tím, že aplikace má vážné bezpečnostní nedostatky a citlivé údaje uživatelů mohou snadno uniknout, neboť je aplikace může odeslat bez vědomí uživatele.Národní bezpečnostní úřad Slovenska doporučil účastníkům olympiády, aby si s sebou nebrali osobní elektroniku. Doporučil obstarat si dočasné elektronické zařízení včetně dočasných SIM karet. Během pobytu v Číně nedoporučuje instalovat do zařízení žádné aplikace či software. Po návratu z Číny by se pak účastníci olympiády měli zařízení zbavit nebo alespoň přeinstalovat celý operační systém.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220124/lekar-omikron-asi-olympijske-hry-nenarusi-pokud-ano-bude-to-politicky-policek-cine-17324780.html

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, olympijské hry