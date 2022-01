https://cz.sputniknews.com/20220127/vedci-z-wu-chanu-informovali-o-novem-koronaviru-17363967.html

Vědci z Wu-chanu informovali o novém koronaviru

Čínští vědci zjistili, že koronavirus NeoCoV objevený v Africe má shodné principy pronikání do buněk s SARS-CoV-2, a může být potenciálně nebezpečný pro lidi. 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Preprint článku čínských vědců je zveřejněn na portálu bioRxiv. Většina z nich pracuje na Univerzitě ve Wu-chanu, v městě, kde byly koncem roku 2019 objeveny první případy nákazy koronavirem SARS-CoV-2.NeoCoV byl objeven u netopýrů v JAR a zatím cirkuluje v této populaci. Vědci ale zjistili, že má skrytý potenciál mutace, v jejímž důsledku by mohl získat možnost proniknout nejen do buněk živočichů, ale také lidí. NeoCoV je blízký příbuzný koronaviru MERS-CoV, původce blízkovýchodního respiračního syndromu, jehož vlna byly zaregistrována v desátých letech.Koronavirus SARS-CoV-2, který způsobil pandemii covidu-19, rovněž používá ACE2, aby pronikl do organismu.Čínští vědci dále poznamenali, že jejich průzkum líčí první případy použití ACE2 příbuznými koronaviru MERS-CoV. Odhalilo to potenciální hrozbu pro biologickou bezpečnost,“ napsali.Zároveň vědci uvedli, že je třeba pečlivě sledovat chování viru. Zdůraznili, že původ NeoCoV stále ještě není dostatečně prozkoumán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

