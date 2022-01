https://cz.sputniknews.com/20220127/vedci-zmenili-predpoved-o-vyvoji-zeme-17357240.html

Vědci změnili předpověď o vývoji Země

Vědci změnili předpověď o vývoji Země

Skupina vědců ze Spolkové vysoké školy technické v Zurichu zjistila, že jádro Země se ochlazuje jedenapůlkrát rychleji, než se dříve myslelo. Výsledky jejich... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

„Zjistili jsme, že tepelná vodivost na rozhraní pláště a jádra je asi jedenapůlkrát vyšší, než jsme si mysleli. To ukazuje na vyšší tepelný tok z jádra a v důsledku toho na vyšší konvekci pláště,“ uvádí se v materiálu.V průběhu vědeckého experimentu odborníci v laboratoři zkoumali, jak materiály z mezivrstvy Země vodí teplo. Získané údaje umožnily posoudit, co se děje v nitru planety.Vědecká studie tvrdí, že Země po celou dobu své existence chladla. Představa o rychlosti tohoto procesu však mění chápání vývoje planety, protože na tom závisí sopečné erupce a pohyb tektonických desek.Ochlazení jádra způsobí, že Země přestane být aktivní a stane se podobnou takovým tvrdým planetám sluneční soustavy, jako je Merkur nebo Mars.Země je obklopena obrovskou vesmírnou bublinouDříve vědci pomocí počítačových simulací zrekonstruovali evoluční historii nejbližšího vesmírného prostředí a došli k závěru, že Slunce a Země se nacházejí téměř uprostřed obrovské bubliny o průměru 1000 světelných let, na jejímž povrchu vznikají mladé hvězdy, které jsou k nám nejblíže. Výsledky studie jsou publikovány v časopise Nature.„Poprvé jsme dokázali vysvětlit, jak začal vznik všech nejbližších hvězd,“ řekla první autorka studie, astronomka a odbornice na vizualizaci dat Catherine Zuckerová, jejíž slova uvádí tisková zpráva astrofyzikálního ústavu Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).Na povrchu bubliny je sedm dobře známých oblastí tvorby hvězd nebo molekulárních mračen, hustých oblastí ve vesmíru, kde vznikají hvězdy. Výsledky simulace ukázaly, že ke vzniku bubliny vedl řetězec událostí, který začal před 14 miliony let.V současné době bublina nadále pomalu roste.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

