Verešová a její dvě tváře: Proklatě sexy a nebesky něžná. Která Andrea se vám líbí více?

Skutečnost, že je slovenská topmodelka Andrea Verešová jednou z nejkrásnějších žen Slovenska, asi nikoho nepřekvapí. Většina jejích fanoušků jí však považuje... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Verešová se na svém instagramovém profilu nejprve podělila o velmi něžný a jemný snímek, na kterém vypadá doslova jako anděl. Dojem z celé fotografie navíc podtrhují krásné bílé šaty, rozpuštěné navlněné vlasy a oslnivý make-up. Andrea na fotografii, u níž představuje svou oblíbenou vůni, působí jako něžná diva či romantická víla. A všimli si toho i uživatelé.Podle mnohých je Verešová skutečně „nádherná“ a vypadá zkrátka „božsky“.Tímto snímkem tak Andrea svou fanouškovskou základnu spíše rozněžnila. Jen o něco později se ale podělila o backstage video z focení, na kterém ukázala svou druhou tvář. Tentokrát se stylizovala do role sexy dračice a nutno říct, že ze záběrů jde pořádné horko…A nebyli sami. Podobných reakcí byl nespočet: „Nádherná, skvostná a velmi přitažlivá žena jste, Andrejko!“Mnozí ji označili za „femme fatale“ či nejkrásnější modelku Slovenska.Druhý příspěvek tak vyvolal spíše „žhavé ohlasy“ a některé pány nadzvedl ze židlí.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

