Vláda se názoru občanů nebojí. Zákon o korespondenční volbě proto bude schválen, prohlásila Pekarová

Poslanci dnes měli jednat o zavedení korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí. Ke skutečnému projednávání však nedošlo, a to kvůli odporu lídra SPD Tomia... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Ve svém vystoupení Okamura, který využil svého řečnického přednostního práva, postupně navrhl řadu témat, která by se podle něj měla stát předmětem jednání poslanců, a také probral návrhy SPD předložené do Sněmovny. Kriticky přitom poznamenal, že jednání o opozičních návrzích vyčlenila vládní většina čas jen ve čtvrtek od 18 do 21 hodin.Vystoupení Okamury trvalo téměř dvě hodiny, vzhledem k čemuž nezůstal čas na projednávání korespondenční volby pro Čechy v cizině. Hnutí SPD již dlouhodobě kategoricky odmítá uzákonění hlasování poštou a slibuje, že „udělá maximum pro to, aby korespondenční volba uzákoněna nebyla“.Reakce šéfky SněmovnyMarkéta Pekarová Adamová se v reakci na blokování parlamentu ze strany opoziční SPD podělila na Twitteru o důvtipnou poznámku, kterou ovšem její sledující příliš neocenili.„Zpráva pro naše občany, kteří žijí v zahraničí: SPD se Vašeho názoru tak bojí, že donekonečna obstruují, aby byl projednán zákon o korespondenční volbě. My se názorů občanů nebojíme, zákon schválíme,“ prohlásila.Příspěvek Pekarové Adamové okamžitě vyvolal početnou a zejména nepříliš pozitivní odezvu ze strany uživatelů, kteří argumentovali, že SPD není proti volbě občanů v cizině, ale je proti samotné korespondenční volbě, jež dle praxe často vede k podvodům.„Markéto, lidi se nebojí korespondenční volby, ale toho, jak bude zneužívána. Tak tady nelžete a neukazujte svoji hloupost,“ radil jíViktor Kučera.„Že se korespondenční volba dá zneužít, jako se to stalo v Rakousku, vám nevadí, vyhovuje, nebo...? Věřím, paní Pekarová, že se názorů občanů nebojíte, věřím, že se nebojíte ani jejich otázek a odpovíte mi. Děkuji,“ zeptala se Lucienne.„Nebojíte se názorů občanů… Kdybyste dostala za každý blok na Twitteru korunu, tak můžete jít v klidu do předčasného důchodu,“ poznamenal Petr Turecký.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

