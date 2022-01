https://cz.sputniknews.com/20220127/vyroci-osvobozeni-koncentracniho-tabora-v-osvetimi-muze-se-osvoboditel-stat-agresorem-nazor-17362938.html

Výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Může se osvoboditel stát agresorem? Názor

Zcela nečekaný smysl dnes dostává datum 27. ledna 1945, kdy Rudá armáda osvobodila nacistickou „továrnu na smrt“ – koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau v... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Ruský voják, který byl v době 2. světové války skutečným symbolem osvobození Evropy od hitlerovské agrese, byl úsilím „vojenských jestřábů“ dnes proměněn na faktor strachu a možné agrese. Může se ale osvoboditel stát agresorem? Dějiny osvobození koncentračního tábora Osvětim sovětskou armádou a současné reálie vojenského napětí v Evropě pro Sputnik okomentoval místopředseda strany Národní socialisté, publicista Přemysl Votava:„Rád bych připomněl těm, kteří zapomněli, že to byla právě vojska maršála Koněva, která na cestě do Berlína osvobodila koncentrační tábor Auschwitz (Osvětim), největší německou továrnu na smrt. To byla výkladní skříň nacistického „konečného řešení židovské otázky“. Tedy smrt prací nebo plynem. Obdobný krutý osud čekal i národy slovanské. S koncentračním táborem Osvětim je spojena také největší hromadná poprava československých občanů spáchaná v době šestileté německé okupace. 8. března 1944 zde bylo usmrceno v plynových komorách 3700 našich občanů z tzv. rodinného tábora. Auschwitz (Osvětim) nebyl zdaleka jediným, byl tím největším. Nelze zapomenout ani na osud lidických žen a dětí, které byly zavlečeny do těchto táborů smrti. 82 lidických dětí bylo zavražděno plynem v Chelmu. Za hitlerovským Německem desítky milionů mrtvých, zmrzačených, ale zničená města, vypálené vesnice. Je to neodpustitelná vina, kterou ponese německý národ na věky.“Co by podle vás mělo toto datum 27. ledna 1945 říci moderní generaci? Jaké poučení bychom si my, žijící dnes, měli z těch dávných událostí vzít?Naší povinností je udržovat odkaz těch milionů zcela nevinných obětí. Současný svět je opět plný válek. Spirála zbrojení roste každým dnem, do Evropy přišel dech války. Ale válka to přece není hra na počítači. Nenarodí se opět v nějaké zmatené hlavě nové tažení na Východ? Těch příkladů v poslední době je až příliš mnoho… Českou republiku nevyjímaje.Česká republika je připravena poslat na Ukrajinu zbraně a vojáky… Nedávno jistý zmatený starosta z jakési zapadlé pražské obce chtěl vstoupit do dějin, a tak na multikáře vyrazil do boje proti Rusku. Byl směšný, přesto se dostal do médií. Dokonce se mu tleskalo. Podobně se chtěl národu a světu ukázat další pražský starosta, i on se rozhodl změnit dějiny. V době nouzového stavu za ranního rozbřesku nechal odstranit sochu I. S. Koněva, osvoboditele právě té vzpomínané Osvětimi, ale i osvoboditele Československa, dokonce i vítěze v bitvě o Berlín.V Československu našlo svůj hrob 140 000 hrdinů Rudé armády. Před lety je vítaly miliony. Dnes jsou jejich pomníky káceny. Jejich činy jsou znevažovány. Dnes se začalo mluvit o ruské agresi, kterou si prostě neumím představit. Po roce 1989 jsme byli plni optimismu. Varšavská smlouva byla zrušena, světoví politici nám slibovali mír na věčné časy, byly to jen sliby… Kousek od nás slyšíme opět řinčení zbraní. Na Ukrajinu, do země zmítané občanskou válkou, míří z České republiky 4000 dělostřeleckých granátů ráže 152mm… Komu přinesou smrt?Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

