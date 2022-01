https://cz.sputniknews.com/20220127/vyvadil-petikoalice-plni-sve-sliby-a-je-pripravena-nas-zatahnout-do-cizi-valky-17371499.html

Vyvadil: Pětikoalice plní své sliby a je připravena nás zatáhnout do cizí války

Ve středu večer vyšlo najevo rozhodnutí české vlády o předání Ukrajině 4 006 dělostřeleckých granátů v hodnotě asi 37 milionů korun. Ministryně obrany Jana... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Ukrajinská média dnes hojně píší o záměru České republiky poslat do Kyjeva vojenskou pomoc v souvislosti s fantomem „ruské agrese“, diskutuje se o tom na sociálních sítích. Někdy se o této pomoci mluví posměšně, prý pošlou zastaralé sovětské zásoby… Ale jak řekl Sputniku bývalý senátor a náměstek ministra spravedlnosti České republiky, právník Jiří Vyvadil, není zase až tak důležité, zda je to zastaralá munice, důležitá je to, že vláda se Česko snaží zatáhnout do možného vojenského konfliktu na Ukrajině.Jiří Vyvadil: Je třeba říci, že současná česká vláda je nejvíce tmářská v historii novodobého českého státu, vyznačuje se vyhraněnou politickou rusofobií a patolízalstvím ve vztahu k Západu. Zatím ovšem nedostává žádný bonus například ze strany USA, které se nijak nezasadily, aby byl jmenován nový americký velvyslanec, takže tento post už je rok neobsazen.Tito noví politici a Černochová je tím zářným příkladem, že se na jedné straně vyznačují fanatickým euroatlantickým sklonem, ale na druhé straně si ani letmo neprostudovaly reálie. A tak Černochová nezaznamenala, že sice USA a NATO zbrojí proti Rusku, ale jak Biden tak i Stoltenberg sice únavně opakují možnost nastoupení katastrofických sankcí proti Rusku, ale výslovně zároveň jasně konstatují, že vojska NATO nebudou rozmístěna na Ukrajině, i kdyby Rusko na území Ukrajiny vstoupilo.Navíc dnešní česká armáda představuje jen jakýsi malý expediční sbor a bez toho, že by byla pouhým nepatrným doplňkem například armády USA, je zcela nepoužitelná. Prostě ministryně plácá pouze své ideologické nesmysly. To, že ona dodávka dělostřeleckých granátů bude zřejmě dodána, je asi jisté a je pomalu jedno, zda jsou funkční či nikoliv. Problém je ovšem někde jinde.Nijak nepochybuji, že Rusko tuto situaci ustojí a vyjde z něho vítězně. Americká agentura Bloomberg asi před deseti dny lapidárně ocenila rozhodnutí Putina rozmístit u ukrajinských hranic silné uskupení vojsk s tím, že by bylo ideální, kdyby se ta vojska ani nestáhla, ani nevstoupila na ukrajinské území a tím všechny světové zainteresované hráče nechala v nejistotě, jaké jsou úmysly Ruska.Dennodenně vychází stovky projevů, výkřiků, výhružek na adresu Ruska a téměř labužnicky se člověk baví, že Rusko na ně v podstatě nereaguje a Putin sám jako pokerový hráč nedává žádný koment. Já si to vysvětluji tak, že Rusko zajímá jediné, zda budou splněny jeho bezpečnostní požadavky. A tak náš premiér Fiala či ministryně obrany Černochová si mohou povídat, co chtějí. Bude to trvat možná ještě rok, třeba dva, ale Rusko si své požadavky prosadí.Česká republika se neomezí na dodávky dělostřeleckých granátů do Kyjeva. Hodlá se stát druhou zemí NATO – po Kanadě, která je připravena uvažovat o vyslání vojáků na Ukrajinu, pokud ukrajinská strana o takovou pomoc požádá. „Pokud by ta žádost z Ukrajiny přišla, brali bychom ji velmi vážně,“ takto doslovně odpověděla ministryně obrany na otázku. Jaké vojenské a politické důsledky takového kroku mohou následovat? Dnes je Česká republika pro Rusko nikoliv přátelským státem, ale zítra po takových krocích bude...Jistě. Česká republika začala nepřátelskou politiku vůči Rusku za premiéra Babiše a bude v ní pokračovat. Rusko by mělo podle mého názoru alespoň pozastavit s Českem diplomatické styky, neboť jednání České republiky dlouhodobě porušuje smlouvu o spolupráci mezi Ruskem a Českou republikou.Skutečnost ostré konfrontace mezi Ruskem a NATO v Evropě je nicméně evidentní. Jak se podle vás tato konfrontace vyřeší?Je nepochybné, že Rusko správně chce revidovat situaci, kdy agresivní vojenský pakt NATO ovládnul tu část Evropy, která na Západě s Ruskem sousedí a kde trvale vyvolává napětí. Ta situace se bude jen a jen zhoršovat. Pobaltské země, Polsko, Rumunsko, či Bulharsko se snaží za každou cenu pod jakoukoliv záminkou zatáhnout Evropu a NATO do konfliktu s Ruskem, mimochodem podobně, jako kdysi podporovali vylhanou válku USA v Iráku.S nárůstem napětí je třeba počítat, ale zároveň vědět, že USA poté, co prohrály v Gruzii, Sýrii, Libyi, či úplně tragicky v Afghánistánu, co nezvládly konflikt v Náhorním Karabachu, barevnou revoluci v Bělorusku či naposledy v Kazachstáně a kdy Američané za mnohem větší problém pokládají politické rozdělení země a ekonomickou situace než zahraniční konflikty, je představa vojenského střetu s Ruskem nemyslitelná. A to nemluvím o tom, že americké politiky trápí stále ekonomicky i vojensky silnější Čína, jež se prosazuje v indopacifické oblasti, která by oslabení USA jistě využila. Takže řešení je prosté: S pokerovou tváří ignorovat výhružky Západu, nestahovat svá vojska u ukrajinských hranic a počítat s tím, že se Západ psychicky zhroutí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

