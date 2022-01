https://cz.sputniknews.com/20220127/zas-pribeh-herec-ze-hry-o-truny-kritizuje-studio-disney-za-novou-verzi-snehurky-a-sedm-trpasliku-17356724.html

„Zas… příběh!“ Herec ze Hry o trůny kritizuje studio Disney za novou verzi Sněhurky a sedm trpaslíků

„Zas… příběh!“ Herec ze Hry o trůny kritizuje studio Disney za novou verzi Sněhurky a sedm trpaslíků

Americký herec Peter Dinklage, známý ze seriálu Hra o trůny a muzikálu Cyrano, zkritizoval studio Disney za remake pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků.

Záměr společnosti Disney natočit novou verzi Sněhurky a sedmi trpaslíků se nelíbil herci Peterovi Dinklageovi. Filmovému studiu vytkl zejména to, žena jednu stranu hrdě obsazuje latinskoamerickou herečku, a zároveň točí film podporující stereotypy. Hovořil tak o dvojím metru.Klasickou pohádku Dinklage označil za „za...ný zpátečnický příběh“. Pokusy společnosti předělat pohádku pak nazval „jednostranně progresivními“.Filmová společnost následně na slova známého herce reagovala a ujistila ho, že filmaři věc „konzultovali s členy trpasličí komunity“, „aby se vyhnuli zakořeněným stereotypům z původního animovaného filmu“.Připomeňme, že v nové verzi pohádky by si hlavní roli měla zahrát herečka Rachela Rachel Zeglerová, kterou diváci znají z aktuálního Spielbergova remaku West Side Story, a roli zlé královny se objeví Gal Gadotová. Snímek má na starost režisér Marc Webb a světlo světa by měl spatřit příští rok.Společnost Disney by novým remakem chtěla vzdát hold slavné animované verzi z roku 1938. Její cílem je ale i tento klasický příběh trochu rozšířit. Uvedla, že představí „jiný přístup k sedmi trpaslíkům“.Na toDinklage reagoval slovy, že pokud se společnost v novém zpracování klasického příběhu bratří Grimmů vytáhne s nějakým „převratným ztvárněním“, pak tovelmi ocení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

