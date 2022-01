https://cz.sputniknews.com/20220127/znamy-fotograf-petr-nasic-byl-nalezen-mrtvy-ve-svem-byte-zabil-ho-koronavirus--17364481.html

Známý fotograf Petr Našic byl nalezen mrtvý ve svém bytě. Zabil ho koronavirus

Umělecký svět dnes obletěla smutná zpráva, a sice, že ve věku 57 let zemřel divadelní a filmový fotograf a manažer Petr Našic, který byl mimo jiné... 27.01.2022, Sputnik Česká republika

Zpráva o smrti umělce, jenž jako čerstvý absolvent DAMU u slavné porevoluční éry Divadla Pod Palmovkou, se objevila na sociálních sítích. Zemřít měl ve středu 26. ledna, jak informoval rodinný přítel Robin Suchánek.Zmiňme, že dlouhodobě bojoval s cukrovkou. Jeho smrt zřejmě byla náhlá, jelikož ještě před několika dny byl aktivní na sociálních sítích. Podle jeho přátel se mělo jednak o rychlý a těžký průběh onemocnění covid-19.Informace o jeho úmrtí se následně objevila i na facebookové stránce Praha 1.Na jeho skon okamžitě reagovaly známé osobnosti a jeho kolegové. Jako první se ozvala třeba herečka Kateřina Macháčková nebo herečka Bára Fišerová.Macháčková pak uvedla, že s Našicem „zažili krásnou éru“. Na umělce zavzpomínalo i několik členů České pirátské strany.A přidal se i starosta této městské části Petr Hejma: „Nejvíce mne vždy zasáhne, když odejde dobrý člověk, který tady mohl udělat ještě spoustu dobrého… Smutná zpráva, že zemřel skvělý fotograf, pražský patriot a kamarád Petr Našic mě zasáhla. Moc mě to mrzí. Nedávno jsme spolu plánovali, co všechno ještě uděláme. Vždy měl dobré nápady. A i přes to, že sám občas neměl na růžích ustláno, přemýšlel jak svými projekty pomoci ostatním. Odpočívej v pokoji, Petře. A ty projekty, o kterých jsme nedávno mluvili, třeba zrealizujeme na Tvou počest.“Petr NašicNašic byl významným českým fotografem, který se proslavil hned několika projekty. Jako jediný český fotograf měl například možnost fotit zákulisí a průběh natáčení filmu Amadeus od Miloše Formana. Je známý jako dvorní fotograf režiséra Emira Kusturici a spolupracoval například s primabalerínou Dariou Klimentovou, hercem Vlastimilem Brodským, hlasatelkou a moderátorkou Kamilou Moučkovou, operní pěvkyní Dagmar Peckovou, módní návrhářkou Ivanou Follovou, novinářkou Světlanou Witowskou a s mnoha dalšími. Mezi herci byl oblíbený as řadou z nich ho pojilo přátelství.Jako čerstvý absolvent DAMU stál u slavné porevoluční éry Divadla Pod Palmovkou a nakonec zde setrval v pozici manažera více jak 12 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

smrt, fotograf, umělec, koronavirus