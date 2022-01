https://cz.sputniknews.com/20220128/banda-trapnych-amateru-zoufale-breci-okamura-se-vysmal-obvinenim-z-destruktivniho-chovani-17390040.html

„Banda trapných amatérů zoufale brečí.“ Okamura se vysmál obviněním z destruktivního chování

„Banda trapných amatérů zoufale brečí.“ Okamura se vysmál obviněním z destruktivního chování

Po čtvrtečním snažení hnutí SPD oddálit schválení zákona o korespondenčních volbách vládní většinou, řada členů pětikoalice v médiích a na sítích podrobila... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

Okamura zabránil včerejšímu projednávání zákona o korespondenčních volbách pro občany ČR v zahraničí tím, že využil svého přednostního práva řečníka a mluvil u mikrofonu tak dlouho, aby nikdo jiný slovo nedostal. Stejně pak ukončila SPD přestávkou jednání o opozičních návrzích, aby nebylo schváleno, neboť body navržené SPD neprošly.Nejvíc se kvůli tomu rozlítil poslanec Marek Benda z ODS, který označil celý postup SPD za destruktivní.„Interpelace měly ještě nějakou logiku, ale celé dopoledne bylo v duchu předvolebního mítinku pana Okamury, Radima Fialy a jejich kolegů. Večer, když dojde na opoziční okénko, si opoziční strana vezme pauzu, aby zablokovala jednání,“ prohlásil Benda, který však uznal, že parlamentní opozice má na to právo.A co na to Okamura? Opoziční poslanec se domnívá, že jeho vystoupení bylo zcela v souladu s jednacím řádem.„Poslanec Benda z vládní koalice zoufale kňučí a vyhrožuje SPD vendetou za to, že demokraticky bojujeme za náš program v souladu s jednacím řádem. Koalice by měla skončit s totalitními arogantními manýry a uznat ve Sněmovně více než 500 tis. hlasů voličů SPD. Je to jen na nich,“ uvedl Okamura na Twitteru.„Vládní poslanci zoufale brečí, že jim ve Sněmovně nic neprochází. Přestože mají většinu. Je to banda trapných ufňukaných politických amatérů. Neumí se ve Sněmovně s ostatními domluvit. Jen samé podrazy. Zadarmo drazí. Jak zoufalé, že tohle je vláda…,“ dodal šéf SPD další příspěvek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

