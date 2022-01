https://cz.sputniknews.com/20220128/biden-by-se-mohl-urazit-fiala-oznamil-ze-nikdo-z-vlady-nepojede-na-olympiadu-v-pekingu-17386954.html

„Biden by se mohl urazit.“ Fiala oznámil, že nikdo z vlády nepojede na olympiádu v Pekingu

„Biden by se mohl urazit.“ Fiala oznámil, že nikdo z vlády nepojede na olympiádu v Pekingu

Premiér Petr Fiala během dnešního dopoledního jednání s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem a místopředsedou Liborem Varhaníkem potvrdil, že... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-28T16:36+0100

2022-01-28T16:36+0100

2022-01-28T16:36+0100

česko

česká republika

peking

olympijské hry

čína

bojkot

petr fiala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/17267252_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_94971e7e3607cafd243ee84df6883957.jpg

„Na jednání s místopř. L. Varhaníkem jsem potvrdil, že na olympiádu v Pekingu nepojedu já ani nikdo jiný z vlády. ČR se tak připojí k většině zemí EU a k USA, kteří zástupce na olympiádu nevyšlou,“ oznámil na svém Twitteru Petr Fiala.Na Olympijské hry, které se budou konat v období od 4. do 20. února, kromě Spojených států a ČR nevyšlou žádné vládní představitele také Austrálie, Velká Británie, Kanada, Nizozemsko a Dánsko.Reakce na sociálních sítíchPod příspěvkem premiéra se objevila spousta komentářů, ve kterých čeští uživatelé vyjadřovali svůj názor na oznámené rozhodnutí o bojkotování čínské olympiády. Zatímco část uživatelů to považovala za rozhodně správný krok, jiným se zdálo, že Česko tím sleduje cizí zájmy, nikoliv ty své.„Myslím si, že to je škoda, že poznání té země by vám neuškodilo. Ale chápu, strýček Biden by se mohl urazit,“ reagoval Alfred Eckhardt.„Trošku farizejské. Prezident za lepšího stavu zdraví by se pravděpodobně zúčastnil a pochybuji, že velvyslanec bude po dobu olympiády protestně sedět v budově ambasády...“ uvedl Slávek Plašil.ZOH 2022Zimní olympijské hry 2022 se budou konat v čínském Pekingu. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní, tak i zimní olympijské hry.Město Peking tak bude čtvrté či páté asijské město, které hostilo zimní olympijské hry. První město bylo Sapporo v Japonsku v 1972, druhé bylo Nagano také v Japonsku v 1998 a třetí byl Pchjongčchang v Jižní Koreji v 2018. Město Soči, kde se konaly Zimní olympijské hry 2014, může být dle různých výkladů počítáno jak do Evropy, tak do Asie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211231/pritel-cinskeho-lidu-podle-sinologa-ma-zemanova-podpora-her-v-pekingu-velky-vyznam--17047532.html

česká republika

peking

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, peking, olympijské hry, čína, bojkot, petr fiala