Bouchlo to?! Dominika Myslivcová promluvila o escortu. Boj mezi influencerkami pokračuje

Bouchlo to?! Dominika Myslivcová promluvila o escortu. Boj mezi influencerkami pokračuje

Bouchlo to?! Dominika Myslivcová promluvila o escortu. Boj mezi influencerkami pokračuje

Influencerka Dominika Myslivcová se v poslední době potýkala s nepříjemným nátlakem a osočováním na sociálních sítích. Mnozí ji totiž nařkli z toho, že je...

2022-01-28T11:50+0100

2022-01-28T11:50+0100

2022-01-28T11:50+0100

Myslivcová patří k jedněm z mála influencerů, kteří si stále ještě střeží své soukromí a osobní život. Možná i proto doteď nesdílela své partnery a snažila se je ušetřit zájmu médií. Někteří lidé, například influencerka a brněnská podnikatelka Nela Slováková, ji ale začali označovat za placenou společnosti. A Myslivcové již zřejmě došla trpělivost.Dodala, že se ke svému soukromí na veřejnosti nevyjadřovala proto, že nechtěla. Ani poslední vztah, který trval necelé čtyři roky, neměla potřebu sdílet s celým národem.Přiznala, že se s bývalým partnerem před pár měsíci sice rozešli, ale to je prý život. „Ale navždy bude v mém srdci a já mu přeju jen a jen to nejlepší, protože si to zaslouží,“ podotkla. Následně se vyjádřila k tomu, s kým tvoří pár nyní, protože to některé zajímá víc než dost.V závěru pak všechny své fanoušky požádala, aby se jí na toto téma již neptali, protože jim stejně neodpoví.Omluva od Slovákové?Internetového boje dvou influencerek, Nely Slovákové a Dominiky Myslivcové, si nešlo nevšimnout. Zatímco Nela vesele Dominiku označovala za placenou společnici, Myslivcová se začala bránit. Slovákovou nazvala nešťastnou osobu s potřebou neustále na někoho plivat.Nela následně sice přiznala, že možná byla chyba se do tohoto „boje“ vůbec pouštět, ale i tak si dál pokračovala ve svém.Pokračovala tím, že v 95 % případů je na Instagramu zticha a myslí si svoje, ale někdy zkrátka nevydrží mlčet: „Ale je mi nechutné, aby mladá hezká holka dělala tyhle věci, které ona dělá. S chlapy, kteří jsou jí nehodní. Dělá to za jasným účelem. Tak jsem upustila trochu páry a napsala jsem, co jsem napsala. Vím, že jsem radši měla mlčet, ale je fakt, že si to myslím.“Myslivcová se tak dle ní právě tímto způsobem vydělává, protože prý existuje spousta podobných holek, kterým se nechce dělat a tohle je pro ně pohodlnější.Reakce uživatelů na internetuI přesto, že si Nela myslí svoje a nedá si to vymluvit, fanoušci Dominičino prohlášení uvítali, a dokonce jí vyjádřili podporu.Objevila se také slova o tom, že má Dominika kašlat na názory závistivých lidí. Podle mnohých totiž zejména ti, kteří vše „cpou“ na internet a veřejně se chlubí svou láskou, ve skutečnosti často vůbec nejsou šťastní.„Domi, to je jen závist, nejsi povinna nikomu nic vysvětlovat,“ přišla další vlna podpory.Dominika MyslivcováTato sedmadvacetiletá česká kráska se řadí mezi modelky, bloggerky, youtuberky a tak trochu i političky. V roce 2016 se totiž začala angažovat v politice, konkrétně se objevila na kandidátce Úsvitu a Bloku proti islamizaci v krajských volbách v Moravskoslezském kraji. Známá je také účinkováním v několika reklamách, jako například HateFree.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem byl podnikatel a bývalý automobilový závodník Antonín Charouz. S ním jí ale láska nevydržela, a tak se nyní Dominika raduje již po boku nového muže.Uvádí se, že Dominika Myslivcová založila svůj první blog již v jedenácti letech. Od roku 2010 je majitelkou také Youtube kanálu, na kterém pravidelně sdílí videa. Proslavila se zejména videosnímkem portugalské verze skladby Barbie girl, které má přes 70 milionů zhlédnutí.Myslivcová je mimo jiné známá také jako velká milovnice růžové barvy. Její instagramový profil se pyšní více než 262 000 fanoušky a patří k jedněm z nejsledovanějších účtů na Instagramu v ČR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

