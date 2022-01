https://cz.sputniknews.com/20220128/budou-na-slovensku-vojska-nato-koalice-se-shodla-na-jednom-opozice-je-proti-17388137.html

Budou na Slovensku vojska NATO? Koalice se shodla na jednom, opozice je proti

Budou na Slovensku vojska NATO? Koalice se shodla na jednom, opozice je proti

Koaliční strany OĽANO a Sme rodina se budou zabývat otázkou přítomnosti vojsk NATO na Slovensku v souvislosti se situací na Ukrajině až tehdy, kdy taková... 28.01.2022, Sputnik Česká republika

„Slovensko zatím žádnou oficiální nabídku od NATO nedostalo. Jakmile taková nabídka přijde, tak se jí budeme zabývat. Rozhodnutí pak bude záviset i na vývoji bezpečnostní situace na Ukrajině,“ uvedlo pro TASR hnutí OĽANO.Sme rodina podotklo, že zatím žádná taková nabídka neexistuje a jsou to jen zákulisní debaty mezi spojenci NATO.SaS doplnila, že otázka přítomnosti vojsk NATO na území SR bude ještě předmětem diskuse ve straně i mezi koaličními partnery.Šéfka Za lidi Veronika Remišová by pro to viděla prostor v případě, kdy by opravdu došlo k napadení Ukrajiny ze strany Ruska.Remišová zdůraznila, že NATO je společenstvím partnerů, kteří si chtějí navzájem pomáhat při obraně před vnějšími hrozbami, a proto vojáky z partnerských zemí můžeme považovat za naše.Hlas-SD prohlásil, že jakékoli rozmístění spojeneckých sil na Slovensku musí schválit parlament a musí mu předcházet důsledná bezpečnostní analýza. Deklaroval nesouhlas s rozmístěním vojsk, která by mohla být následně zapojena do potenciálního rusko-ukrajinského konfliktu.Místopředsedu Směru-SD Juraje Blanáře zajímá i souvislost úvah o přítomnosti vojsk NATO s obrannou dohodou s USA, kterou opozice dlouhodobě kritizuje. Na otázku, zda by v případě vyhrocení situace na Ukrajině souhlasili s posilami NATO, reagoval, že Směr-SD odmítá stálou přítomnost jakýchkoli vojsk. Poznamenal, že v případě ohrožení nadále platí článek pět Severoatlantické smlouvy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

